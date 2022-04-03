С праздником, милые женщины!

Дорогие наши женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот прекрасный весенний праздник переполняет нас самыми искренними и тёплыми чувствами к нашим бабушкам, мамам, жёнам, дочерям, сёстрам и коллегам.

Мы говорим вам спасибо за подаренную жизнь, за счастье отцовства, за поддержку и понимание. Восхищаемся вашей красотой, чуткостью и нежностью, неиссякаемым жизненным оптимизмом и энергией, умением сочетать профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием. Благодаря вам остаются незыблемыми такие вечные ценности нашего народа, как большая и крепкая семья, любовь и верность, сердечная забота о близких, родном крае и стране. Вы храните тепло домашнего очага, вкладываете все силы и душу в воспитание детей, добиваетесь заслуженных успехов в работе, в предпринимательстве и творчестве, в общественной деятельности. Для нас нет ничего ценнее, чем ваша душевная щедрость, умение во всём создавать атмосферу уюта и гармонии, делать нашу жизнь ярче и лучше.

От души желаю вам доброго здоровья, радости, благополучия и успехов во всём! Будьте любимы и счастливы!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

Дорогие женщины!

От всей души поздравляем вас со светлым весенним праздником – Международным женским днём! 8 Марта символизирует торжество любви, мечты и красоты. Он олицетворяет весну и несёт новые надежды. В этот первый весенний праздник мы отдаём дань искреннего уважения, любви и признательности нашим дорогим женщинам, матерям и бабушкам, сестрам и дочерям за мудрость и терпение, заботу и доброту, душевное тепло и нежность.

Современные женщины активно проявляют деловые и профессиональные качества. Вы не только воспитываете детей, создаете в домах тепло и уют, согреваете родных и близких бесконечной любовью, но еще и проявляете свой талант и способности на профессиональном поприще. Сегодня вы являетесь активными участниками общественной и политической жизни Конаковского района.

Дорогие женщины! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, долгих лет жизни, семейного благополучия!

С уважением, депутат ЗС Тверской области

А.В.Слепышев, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта от президиума Конаковского районного совета ветеранов. За свой насыщенный жизненный путь вы смогли сохранить доброе сердце и красоту, умение трудиться и побеждать, любить и верить, создавать прекрасное и оберегать от невзгод. Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности. Милые женщины ветераны, спасибо вам за отвагу, патриотизм и стойкость, любовь к Родине. Желаем вам здоровья, жизненных сил и долголетия. Пусть в жизни у вас будет много тепла, любви, радости, пусть праздничное настроение, цветы и внимание не покидают вас никогда, а каждый новый день приносит радость.

Совет ветеранов

Конаковского района.