ЖИЛЬЕ – МОЛОДЫМ!

В канун женского праздника в малом зале администрации Конаковского района состоялось вручение жилищных молодым семьям. Их вручал глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ.

Всего в этом году сертификаты получают шесть семей, но на вручение смогли придти четыре семьи, преимущественно мамы. И это символично, ведь хранителем домашнего очага испокон веков была женщина. И кто, как не представительницы прекрасного пола, создают погоду в доме? Теперь это очень кстати, ведь у этих семей из Конаковского района скоро появится новый домашний очаг.

Жилищные сертификаты (свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья) для молодых семей - давняя традиция нашего района. За все время действия этой программы помощь на приобретение нового или более лучшего жилья получили десятки семей. И далеко не каждый район Тверской области может похвалиться участием в этой программе, всего в ней участвуют около двадцати муниципалитетов региона. Конаковский район делает это уже в течение многих лет.

Озвучим имена счастливцев. Это семья Евгения и Ирины Чижовых с сыном Женей и дочками Василисой и Варварой. Семья Марии Смирновой с сыном Кириллом и дочками Маргаритой и Валерией. Семья Тамары Тафи с детьми Людмилой, Марьям, Мадиной и Арсением. Семья Елены Травиной с дочкой Аней. Семья Сергея и Яны Бойковых с дочкой Златой. И, наконец, семья Альбины Валиевой с дочерьми Элиной и Лианой и сынишкой Раулем.

Кстати, одной из этих семей свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья вручил сам губернатор Тверской области Игорь Руденя. В целом помощь государства и муниципалитета по каждому из свидетельств составила от 541 тысячи 989 рублей до 1 миллиона 161 тысячи 405 рублей на семью. Приобрести или построить жилье с использованием этих средств семья может на территории всей Тверской области.

Мы спросили у мам и пап, где они узнали про эту помощь? У кого-то ею воспользовались друзья, у кого-то родственники, а семья из сельского поселения «Завидово» узнала про это в местной администрации, когда мама пришла к главе администрации Алексею Пляскину решить вопрос с льготами по квартплате. Алексей Михайлович посоветовал принять участие в программе. И в итоге семья получила гораздо больше, чем могла представить.

После церемонии вручения состоялось чаепитие с главой, на котором семьи могли в непринужденной, почти семейной обстановке пообщаться с Олегом Владимировичем, рассказать о своей жизни и получить ответы на все интересующие их вопросы. Ну а мы напоминаем, что все новости по участию в этой программе: про то, какие семьи подходят под ее требования, какие нужны документы и что нужно сделать для оформления сертификата на жилье, можно прочитать на сайте администрации Конаковского района. Участвуйте! Вы тоже можете улучшить свои жилищные условия.

Наша справка.

В течение всего года велась и ведется работа в рамках подпрограммы «Содействие в решении социально- экономических проблем молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2021-2026 годы, муниципальной программы МО «Конаковский район» «Молодежь Конаковского района» на 2021-2025 годы. В ходе реализации программы только за последние пять лет в Конаковском районе получили сертификаты на улучшение жилищных условий 32 молодые семьи. В настоящее время в очереди на получение сертификатов на улучшение жилищных условий 21 молодая семья. В 2022 году сертификаты на улучшение жилищных условий получили 6 семей, общая сумма по сертификатам (свидетельствам) составила 5 419 890 рублей, из них местный бюджет предоставил 1 083 978 рублей.

Подготовил М. МАЛАХОВ.

Фото автора.