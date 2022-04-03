МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ

Участников Великой Отечественной войны Конаковского района поздравили с Днем защитника Отечества от имени губернатора Тверской области.

С личным визитом в гости к ветеранам прибыли глава Конаковского района Олег Лобановский, помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов, специалисты «Комплексного центра социальной защиты поселка Редкино», представители администрации Новозавидовского и Старомелковского поселений. Встречи проходили с соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности.

Вручая памятные подарки, гости поблагодарили уважаемых ветеранов Баранова Николая Федоровича, Баранова Сергея Андреевича, Вереникина Георгия Афанасьевича, Веселовского Андрея Франсовича, Громова Дмитрия Николаевича, Капитонова Александра Николаевича, Крылова Федора Ивановича, Наследова Геннадия Александровича, Степанова Петра Степановича, Бобышева Ивана Георгиевича, Бубнова Михаила Николаевича, Горюнова Виктора Васильевича, Криночкина Валентина Павловича, Пискунова Евгения Ильича за их подвиг, пожелали долгих лет жизни и мирного неба над головой.

Каждый из ветеранов по праву является достойным примером боевой и трудовой доблести. Это легендарные люди, прошедшие свой воинский путь, защитившие мир на нашей земле.

- Внимание к ветеранам - очень важная задача, ведь их, к сожалению, становится все меньше. Мы стараемся навещать их, помогать, приглашаем на мероприятия. Большая честь поздравить лично ветерана с праздником. Мы учимся у них, у поколения героев. Наши ветераны по-прежнему в строю - они воспитывают нашу молодежь, вкладывая в нее понятие о святом долге сохранения духовных ценностей народа, - отметил глава Конаковского района Олег Лобановский.

НА КЧС ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

Очередное совещание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Конаковского района прошло в администрации Конаковского района.

На КЧС обсуждали ход реализации противопаводковых мероприятий на территории Конаковского района и усиление комплексной работы по профилактике возникновения пожаров и гибели людей на них.

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Конаково и Конаковскому району Артем Салтыков выступил с информацией о необходимой работе, направленной на профилактику возникновения пожаров. Особое внимание в комплексе мероприятий направлено на предотвращение гибели и травматизма на пожарах детей. Комиссией принято решение усилить взаимодействие с населением, проводить информационные кампании на знание основ пожарной безопасности через агитационные плакаты, рекламные щиты, размещаемые в общественных местах, главам и главам администраций поселений необходимо распространять памятки по пожарной безопасности. Принято решение совместно с сотрудниками полиции, специалистами социальной защиты населения, управления образования организовать регулярное посещение многодетных семей и малообеспеченных семей с детьми, провести в этих семьях инструктажи родителей по пожарной безопасности под роспись. В образовательных учреждениях провести дополнительные уроки безопасности со школьниками.

О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Конаковского района и мерах по обеспечению безопасности людей на водоемах на территории Конаковского района доложил Государственный инспектор отдела ГИМС по г. Конаково Алексей Колесов. Участники совещания утвердили план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Конаковского района Тверской области при прохождении весеннего половодья в 2022 году.



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Уважаемые родители!

В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с детьми о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях. Главное - научите детей избегать потенциальную опасность пожара. Не забывайте повторять с детьми правила пожарной безопасности.

Действия при пожаре для детей практически такие же, что и для взрослых, ведь огонь не делает различий по возрасту. Если в квартире или доме неожиданно произошло возгорание, ребенок должен действовать следующим образом:

- Если пламя небольшое, то его можно попробовать потушить самостоятельно, набросив сверху одеяло или влажную тряпку. Если огонь не погас или он слишком большой, чтобы можно было его потушить, нужно быстро покинуть квартиру.

- Перед тем, как вызвать пожарных, нужно сначала эвакуироваться. Для этого следует закрыть нос и рот влажной тряпкой и, передвигаясь ползком, покинуть помещение. Лифтом в подъезде лучше не пользоваться, поскольку при пожаре он может отключиться.

- Затем следует немедленно позвать кого-нибудь из взрослых (соседей) и срочно позвонить в пожарную службу по телефону 01 (010, 112 с сотового). Этот номер, так же как и прочие номера служб экстренной помощи (скорой, аварийной, милиции), любой ребенок должен знать наизусть. По телефону надо будет сообщить дежурному пожарной части свой полный адрес, в том числе и этаж, рассказать, что горит, назвать свою фамилию.

- После эвакуации ребенок должен ожидать приезда пожарных во дворе дома, а затем – выполнять все их команды.

- Если убежать из дома не получается, нужно самостоятельно добраться до телефона, чтобы вызвать пожарных. Также можно позвонить по телефону соседям и родителям и позвать на помощь.

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР КУЛЬТРАБОТНИКОВ

В Досуговом центре сельского поселения «Завидово» состоялся очередной семинар работников культурно-досуговых учреждений Конаковского района.

Директор Досугового центра Татьяна Дмитриевна Вересова провела для участников встречи ознакомительную экскурсию по залам и кабинетам, где проходят занятия юных и взрослых жителей деревни Мокшино, представила видеоролик-презентацию всех творческих коллективов, студий, спортивных секций деревни Мокшино и села Завидово, работающих в составе Досугового центра, живой иллюстрацией к нему стал небольшой, но яркий детский концерт. Особый интерес слушателей вызвало выступление по теме «Возможности для проектных инициатив в сфере культуры и искусства на примере успешного участия в конкурсе на право получения грантов Президента РФ».

Напомним, в 2018 году 100 творческих проектов общенационального значения в сфере культуры и искусства, согласно распоряжению Президента России Владимира Путина, получили гранты. В их число и вошли два проекта, разработанные в Досуговом центре «Завидово».

Первая реализация проекта «Парад-алле» состоялась 1 сентября 2018 года совместно с празднованием Дня сельского поселения «Завидово». Его целью стало повышение популярности циркового искусства, развитие любительского циркового движения, повышение художественно-эстетического уровня цирковых программ и спектаклей, обмен опытом между цирковыми коллективами.

Второй проект - форум русской песни «Серебряный родник». Он был открыт 15 сентября 2018 года. Его цель - популяризация вокального искусства и сохранение национальных песенных традиций, патриотическое воспитание молодёжи, вовлечение жителей в культурную жизнь сельского поселения, обмен опытом.

Встреча закончилась за чашкой чая, в неформальной обстановке собравшиеся обсудили текущие творческие и организационные вопросы.

ЧЛЕНЫ КОНАКОВСКОГО КРО ВОИ ПОБЕДИЛИ В «ДЖАККОЛО»

Команда общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» Конаковского района приняла участие в чемпионате России по настольной спортивной игре «джакколо».

Это аналог популярной настольной игры, появившейся в Голландии несколько веков назад под названием «Жульбак». Согласно правилам, участники должны метко закатывать шайбы в лузы на поле. Игра пользуется большой популярностью во всем мире. 26 февраля между членами ВОИ состоялась отборочная игра, которая прошла в помещении конаковского общества инвалидов.

А 27 февраля в финальном этапе игры, которая прошла в онлайн-формате, приняли участие 4 лучших игрока команды Конаковского района. По результатам суммы очков, набранных нашей командой, определились победители по Тверской области. Ими стали Александр Корнилов, Елена Самохвалова, Наталья Дробязко.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района