«Почему люди становятся изобретателями? Что ими движет?

Как самому стать изобретателем?» - ответить на эти вопросы помог нашим ребятам районный конкурс.

В преддверии празднования Дня защитника Отечества в рамках реализации в России программы по патриотическому воспитанию детей и молодёжи управлением образования администрации Конаковского района совместно с МБУ ДО ЦВР г. Конаково с 11 по 21 февраля проведен районный конкурс по начальному техническому моделированию «Я - изобретатель». Цель конкурса - популяризация и стимулирование начального технического творчества, развитие творческой инициативы ребят, выявление талантливых детей младшего школьного возраста в системе учреждений общего и дополнительного образования Конаковского района.

Этот конкурс позволяет расширить технический кругозор наших школьников, развивает в них навык изобретателя, мотивируя ребят к творческому поиску, что поможет ребенку выработать современный стиль мышления в эпоху технического прогресса.

В конкурсе приняли участие 18 учащихся 3 - 5-х классов, занимающиеся техническим творчеством в кружках по интересам в учреждениях общего и дополнительного образования из 6 образовательных учреждений Конаковского района: МБУ ДО ЦВР г. Конаково, МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района, МБОУ СОШ п. Озерки, МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский, МБОУ СОШ п. Козлово, ГБОУ СОШ д. Мокшино. Интерес к начальному техническому моделированию проявили не только мальчики, но и девочки.

На районный конкурс были представлены работы по трем номинациям: транспорт будущего, макеты, аппликация. В изготовлении творческих работ использовались самые различные материалы: картон, цветная бумага, бытовые промышленные отходы, природный материал, ткань, элементы конструктора лего, пластилин, пластик и многое другое.

Жюри конкурса в составе: С.А.Капатурина – директор МБУ ДО ЦВР г. Конаково, председатель жюри; Л.Н.Кулиева – заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ ЦМХО МОО, заместитель председателя жюри; В.А.Дешина – заместитель директора по организационно-методической работе МБУ ДО ЦВР г. Конаково; Т.А.Малкина – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ЦВР г. Конаково; О.К.Орлова - педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦВР г. Конаково; М.А.Малахов - главный редактор газеты «Заря» отметило творческий подход в подготовке всеми конкурсантами конкурсных работ, изобретательность ребят. Победителями и призерами районного конкурса по начальному техническому моделированию «Я - изобретатель» стали:

Номинация № 1 «Транспорт будущего (виды транспорта: наземный, речной, воздушный, морской)»

1 место - Александр Голованов, МБОУ СОШ п. Козлово; Тимур Унал, МБУ ДО ЦВР г. Конаково; Кира Гурова, МБУ ДО ЦВР г. Конаково; Ангелина Демидова, МБУ ДО ЦВР г. Конаково;

2 место - Леонид Китаев, МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района;

3 место - Даниил Антипов, МБОУ СОШ п. Козлово; Святослав Барсуков, МБУ ДО ЦВР г. Конаково; Савелий Владимиров, ГБОУ СОШ д. Мокшино.

Номинация № 2 «Макеты: детская игровая комната, детская площадка, спортивный зал»:

1 место - Максим Киселев, МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района;

2 место - Егор Фурин, МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский; Анна Шутова, МБОУ СОШ п. Козлово;

3 место - Анна Кутумова, Иван Маденов, МБОУ СОШ п. Озерки; Александр Клементьев, МБУ ДО ЦВР г. Конаково.

Номинация № 3 «Аппликация на тему «Мой город»:

1 место - Иван Григорьев, МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский; Вероника Литкевич, МБУ ДО ЦВР г. Конаково;

2 место - Ирина Орлова, МБУ ДО ЦВР г. Конаково;

3 место - Илья Цветков, ГБОУ СОШ д. Мокшино.

Все творческие работы обучающихся представлены в фойе Центра внешкольной работы г. Конаково. Весь месяц детское творчество будет радовать посетителей, создавая им хорошее настроение, призывать ребят разного школьного возраста заниматься техническим творчеством!

Л. КУЛИЕВА,

заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района.