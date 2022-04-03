О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЯМ

В преддверии празднования Дня защитника Отечества работники 20-й ПСЧ посетили детский сад №1 «Светлячок» в г. Конаково.

Пожарные-спасатели проверили смекалку и ловкость малышей, для чего диспетчером пожарной связи Надеждой Александровной Шагалкиной были подготовлены подвижные игры и занятия на сообразительность. Ребята проявили смекалку в собирании пазлов огромного изображения пожарной машины, потренировались на скорость при скручивании веревки и показали ловкость в упражнении со снарядами. А самое главное, ребятам дали возможность отработать командный голос, подавая самостоятельно сигнал для начала эстафеты. В ходе игр ребята повторили номера телефонов экстренных служб. Проговорили, какие действия нужны при пожаре. Надежда Александровна напомнила ребятам об опасности нахождения на льду водоёмов.

Упражнения, предложенные ребятам, помогут в нестандартных жизненных ситуациях действовать, приняв правильное решение. Дошколята на протяжении всего занятия проявляли активность и заинтересованность, и это замечательно, ведь напоминание правил безопасности сформирует у ребят правила безопасного поведения. Благодарим за содействие воспитателей группы №4, за их интерес к пожарной безопасности в воспитании детей. Коллектив 20-й ПСЧ поздравляет всех с прошедшим Днем защитника Отечества – днем сильных, мужественных духом людей. Желаем здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

С. БОРИНА.

Фото предоставлено автором.