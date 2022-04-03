ПРОШЛА ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА

В МБОУ СОШ п. Озерки, согласно плану мероприятий недели мужества, состоялась встреча учащихся 4 и 7 классов с инспектором ГИБДД ОМВД по Конаковскому району С.А.Смирновой. Целью беседы стала профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Светлана Алексеевна выступила перед учащимися четвертого класса. Инспектор ознакомила школьников со статистикой ДТП с участием детей на территории Конаковского района и обозначила основные причины дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, многие дети, являясь пешеходами, сокращают свой путь и не пользуются специальными местами для перехода проезжей части, двигаются по дороге при наличии тротуара или переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В ходе встречи инспектор ГИБДД рассказала учащимся о том, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте, рассказала о детских удерживающих устройствах для автотранспорта и необходимости их использования. Инспектор отметила, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги. Кроме того,+ она выразила надежду, что развитие понимания опасности при нахождении на проезжей части детьми-пешеходами позволит снизить дорожно-транспортный травматизм.

В конце встречи инспектор предложила ребятам собрать пазлы с дорожными знаками и подарила памятки в виде линеек и закладок, пожелала детям быть осторожными на дороге. А совместно с ребятами 7 класса нарисовала поздравительные открытки с 23 февраля для водителей.

Подобные профилактические мероприятия в виде бесед с детьми направлены на то, чтобы как можно больше школьников помнили о безопасности дорожного движения.

Педагогический коллектив школы п. Озерки.