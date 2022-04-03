И СНОВА ШАШКИ В БОЙ!

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
В феврале, как и ежегодно, на базе шахматного клуба ДЮСШ «Олимп» Конаковского района (директор С.В.Салдин) прошли районные соревнования по шашкам и шахматам, которые пользуются неизменным спросом у наших школьников.
Шашки - одна из самых древних игр. Известно, что первые шашки появились в Древнем Египте. И уже оттуда начали свой путь по всему миру. В Россию они пришли в X веке. В России шашки традиционно являются популярной игрой, одновременно и простой, и сложной. За внешне простыми правилами скрываются глубокие планы, тонкие ловушки и эффектные комбинации.
Шахматы - настольная логическая игра, сочетающая в себе элементы искусства, науки и спорта. Правила игры в основном сложились к XV веку. Нужны ли эти игры школьнику? Ответ однозначный - «да». Ведь шахматы и шашки активизируют мыслительную деятельность детей, тренируют логическое мышление и память, наблюдательность и смекалку. Более того, эти игры помогает развивать логику, выдержку, умение разгадывать планы соперника и принимать единственно верное решение.
В этом году, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, в районных соревнованиях по шашкам «Чудо-шашки» приняли участие 6 команд Конаковского района. Это команды из средней школы №1 имени Дениса Стребина, из средних школ №№ 2, 3, 8, 9 г. Конаково, из школы д. Вахонино. Здесь же сражалась (вне конкурса) и команда ДЮСШ «Олимп». В состав команд вошли по 4-5 участников. Возглавили команды учителя физической культуры наших школ.
В районных соревнованиях по шахматам «Белая ладья» приняли участие 5 команд. Это команды из средней школы №1 имени Дениса Стребина, из средних школ №№ 2, 3, 8, 9 г. Конаково и команда ДЮСШ «Олимп». В состав команд по шахматам вошли по 4 участника. Возглавили команды также учителя физической культуры.
На соревнованиях работали опытные судейские команды, в состав которых вошли З.Н.Никитина, спортивный судья по шахматам 1 категории, и О.Л.Лукаш, спортивный судья по шахматам 1 категории.
А вот инициатор проведения этих традиционных районных соревнований главный судья - спортивный судья Всероссийской категории по шахматам Николай Иванович Лукаш.
Соревнования традиционно прошли организованно, в дружеской обстановке. Ребята упорно сражались, и вот результаты.
В соревнованиях по шашкам в лидеры вышли три команды:
1 место - команда средней школы № 8 г. Конаково;
2 место - команда средней школы № 9 г. Конаково;
3 место - команда средней школы №1 г. Конаково имени Дениса Стребина.
В соревнованиях по шахматам победы распределились следующим образом:
1 место - команда средней школы № 9 г. Конаково;
2 место - команда средней школы № 3 г. Конаково;
3 место - команда средней школы № 2 г. Конаково.
Молодцы, ребята! Так держать!
Л. КУЛИЕВА,
заведующий отделом дошкольного, общего образования управления образования администрации Конаковского района.