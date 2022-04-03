И СНОВА ШАШКИ В БОЙ!



В феврале, как и ежегодно, на базе шахматного клуба ДЮСШ «Олимп» Конаковского района (директор С.В.Салдин) прошли районные соревнования по шашкам и шахматам, которые пользуются неизменным спросом у наших школьников.

Шашки - одна из самых древних игр. Известно, что первые шашки появились в Древнем Египте. И уже оттуда начали свой путь по всему миру. В Россию они пришли в X веке. В России шашки традиционно являются популярной игрой, одновременно и простой, и сложной. За внешне простыми правилами скрываются глубокие планы, тонкие ловушки и эффектные комбинации.

Шахматы - настольная логическая игра, сочетающая в себе элементы искусства, науки и спорта. Правила игры в основном сложились к XV веку. Нужны ли эти игры школьнику? Ответ однозначный - «да». Ведь шахматы и шашки активизируют мыслительную деятельность детей, тренируют логическое мышление и память, наблюдательность и смекалку. Более того, эти игры помогает развивать логику, выдержку, умение разгадывать планы соперника и принимать единственно верное решение.

В этом году, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, в районных соревнованиях по шашкам «Чудо-шашки» приняли участие 6 команд Конаковского района. Это команды из средней школы №1 имени Дениса Стребина, из средних школ №№ 2, 3, 8, 9 г. Конаково, из школы д. Вахонино. Здесь же сражалась (вне конкурса) и команда ДЮСШ «Олимп». В состав команд вошли по 4-5 участников. Возглавили команды учителя физической культуры наших школ.

В районных соревнованиях по шахматам «Белая ладья» приняли участие 5 команд. Это команды из средней школы №1 имени Дениса Стребина, из средних школ №№ 2, 3, 8, 9 г. Конаково и команда ДЮСШ «Олимп». В состав команд по шахматам вошли по 4 участника. Возглавили команды также учителя физической культуры.

На соревнованиях работали опытные судейские команды, в состав которых вошли З.Н.Никитина, спортивный судья по шахматам 1 категории, и О.Л.Лукаш, спортивный судья по шахматам 1 категории.

А вот инициатор проведения этих традиционных районных соревнований главный судья - спортивный судья Всероссийской категории по шахматам Николай Иванович Лукаш.

Соревнования традиционно прошли организованно, в дружеской обстановке. Ребята упорно сражались, и вот результаты.

В соревнованиях по шашкам в лидеры вышли три команды:

1 место - команда средней школы № 8 г. Конаково;

2 место - команда средней школы № 9 г. Конаково;

3 место - команда средней школы №1 г. Конаково имени Дениса Стребина.

В соревнованиях по шахматам победы распределились следующим образом:

1 место - команда средней школы № 9 г. Конаково;

2 место - команда средней школы № 3 г. Конаково;

3 место - команда средней школы № 2 г. Конаково.

Молодцы, ребята! Так держать!

Л. КУЛИЕВА,

заведующий отделом дошкольного, общего образования управления образования администрации Конаковского района.