«ЗАРНИЦА» ШАГАЕТ ПО РАЙОНУ

В феврале в Конаковском районе повсеместно прошла военно-спортивная игра «Зарница».

18 февраля ее организовали в Редкинской средней школе № 1. Увлекательные соревнования проводились для учащихся 4 - 10 классов. В этом году игра состоялась на территории поселка Озерки, и команды нашей школы соревновались с командами Озерецкой школы, что добавило в игру особой интриги и желания победить. Об этом рассказывает М. Блинова, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 1 п. Редкино.

Команды-участники ждали игру с нетерпением. Начало было традиционным: общее построение, где командиры обязательно сдавали рапорт, а судьи проверили готовность каждой команды. После получения маршрутных листов все отправились на соревнования. Все команды состояли из разных возрастных групп. Командам предстояло показать свои знания и умения на 15 разных этапах игры. Переноска раненого, оказание первой медицинской помощи, разминирование поля, действие по сигналу, викторина на военную тематику: это далеко не полный перечень заданий, которые предстояло выполнить участникам. На каждом этапе команды зарабатывали баллы.

Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый из участников понимал, что сегодня действительно «один за всех, и все за одного». Даже педагоги не остались в стороне от этих увлекательных состязаний, как могли, помогали своим воспитанникам и, конечно же, переживали за них.

Все команды прошли этапы очень достойно. Кто-то оказался лучшим в одном, а кто-то – в другом. С огромным нетерпением участники ожидали самого ответственного момента - подведения итогов соревнований. Судьям пришлось в этот день нелегко: команды настолько хорошо выступали, что определить лучших было очень трудно. Но итоги подведены.

Победителем стала команда «Убойная сила». Второе место заняла команда «Адреналин». Третье место разделили между собой команды «Дружба» и «Чемпионы». Все команды-участницы получили грамоты, а победители - еще и сладкие призы. В заключение игры немного замерзших ребят ждали горячий чай и наивкуснейшая гречневая каша, за добавкой которой выстраивалась очередь!

Несомненно, в ходе подобных игр учащиеся приобретают практические навыки начальной военной подготовки и медицины, спортивные умения и навыки. И, конечно же, игровые моменты создают интерес, вызывают стремление ежегодно проводить такие мероприятия и позволяют лучше усвоить и закрепить имеющийся теоретический материал на практике. Такие соревнования формируют и развивают морально-психологические качества учащихся. Патриотическое воспитание возрождается, а игра «Зарница» до сих пор любимая военно-спортивная игра школьников. Особые слова благодарности хотелось бы отдельно сказать людям, которые стали непосредственно организаторами этой игры: это руководители отряда «Память 6-й роты ВДВ» Николай и Мария Афонины. Именно их силами были задуманы и подготовлены все эстафеты.

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А спустя неделю уже районную игру «Зарница» провел в Редкино центр молодежной политики «Иволга» при поддержке отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района. На торжественном открытии всех участников приветствовали заместитель главы поселка Редкино Александр Ешков, заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Екатерина Хорина и помощник настоятеля по религиозному образованию и работе с молодёжью Андрей Сахаров. В игре приняли участие 4 команды из школ поселка Редкино Конаковского района и Конаковского колледжа. Победителем военно-спортивной игры стала команда «Орлята» из МБОУ СОШ № 2, второе место - у команды «Сова» из школы № 3, третье место заняла команда «Патриот» из МБОУ СОШ № 1.

Тремя днями позже, в последний день зимы районная военно-спортивная игра «Зарница» прошла в конаковском бору. Ее также организовали отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района и молодежный центр «Иволга». В игре приняли участие 8 команд из образовательных учреждений города и района. Участникам команд предстояло показать свои знания и умения в разных этапах игры: строевой подготовке, разборке-сборке макета АК74, флажковой азбуке, стрельбе по мишеням, минном поле, мышеловке, знаток и лыжи «Шлага». В ходе соревнования победителем стала команда «Смелые» из МБОУ СОШ № 7, второе место заняла команда «Прометей» из МБОУ СОШ № 6, третье место заняла команда «Зодчие» из «Конаковского колледжа».

Подготовил М. МАЛАХОВ.

Фото предоставлено организаторами.