Центр амбулаторной онкологической помощи в Твери за первые полгода работы принял почти 5000 пациентов

В Центре амбулаторной онкологической помощи в Твери за первые полгода работы приняли 4847 пациентов, обратившихся сюда с целью диагностики, наблюдения и за консультациями.

Первый в регионе ЦАОП был открыт в августе 2021 года в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Совершенствование работы по профилактике и лечению онкозаболеваний – одна из ключевых задач национального проекта «Здравоохранение». По мнению Губернатора Игоря Рудени, создание центров амбулаторной онкологической помощи в регионе позволит вывести оказание медицинских услуг в Верхневолжье по этому направлению на новый уровень.

Одной из главных задач ЦАОП – диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях. Ключевую роль в этом играет современное оборудование, благодаря которому увеличивается количество проводимых исследований и общий поток пациентов. За 4 месяца 2021 года в Центре было проведено 560 эндоскопических исследований, за полтора месяца текущего года – 292. В 2021 году проведено 13400 маммографий, а за полтора месяца текущего года – 1588.

В ближайшее время планирует внедрить новую услугу – эндоскопическую полипэктомию, которая позволит удалять доброкачественные новообразования небольшого размера в толстом кишечнике. Кроме того, для повышения доступности медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологические заболевания отделения ЦАОП перейдут на двух сменную работу.

Всего за 6 месяцев работы ЦАОП выявлено 390 различных злокачественных новообразований. Современный подход в диагностике позволяет определять заболевания на ранних стадиях, благодаря чему пациенты оперативно получают лечение.

Всего в Тверской области предполагается открыть шесть Центров амбулаторной онкологической помощи – в 2021 году они введены в Твери и Вышнем Волочке, в 2022 году начнут работу в Ржеве, в 2023-м – в Нелидово, а в 2024-м – в Бежецке и Кимрах.

Пресс-служба Правительства Тверской области