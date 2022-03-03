В поселке Фирово Тверской области обновят спортивный корт. Средства на это будут выделены из областного бюджета в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Работы планируется провести в период летних школьных каникул и завершить до начала нового учебного года. Предусмотрена замена ограждения корта. Его площадь составит 20 метров на 40 метров.

Корт в поселке Фирово существует уже более 15 лет. Особенно площадка востребована у детей школьного возраста. Зимой на корте проводятся хоккейные турниры, также каждый из жителей районного центра может здесь покататься на коньках. В летнее время спортивная площадка используется для соревнований и футбольных игр.

Создание современной инфраструктуры для занятий спортом в городах и районах Тверской области, по мнению Губернатора Игоря Рудени, является необходимым условием комплексного развития Верхневолжья. В регионе действует ряд программ, позволяющих обеспечить условия для занятий спортом детей и молодёжи вне зависимости от места их проживания.

Так, в 2021 году в 24 муниципалитетах при областной поддержке были созданы спортивные площадки – поля для мини-футбола, площадки для сдачи норм ГТО со спортивными снарядами, плоскостные спортивные сооружения.

Также реализуется программа по улучшению условий для занятий спортом в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. В 2022 году запланирован ремонт спортзалов в 3 школах, где обучается свыше 740 детей – в Андреапольской средней школе №1, Молоковской средней школе им. Н.В. Огаркова, в Фировской СОШ. Новое оборудование на плоскостном спортивном сооружении будет установлено в Краснохолмской СОШ №1, где учатся почти 400 детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области