Владимир Митрофанов: «Спецоперация на Украине – вынужденное и необходимое решение»

Председатель совета клуба ветеранов Вооружённых Сил РФ «Вымпел», подполковник в отставке Владимир Николаевич Митрофанов уверен, что Россия справится с информационной атакой западных стран в связи со спецоперацией на Украине.

«Всецело поддерживаю решения, принятые нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным в отношении ситуации на Украине, считаю их вынужденными и необходимыми. Без таких действий было уже не обойтись. Сегодня во многих источниках информация о ходе военной спецоперации рассказывают в намеренно искаженном виде. Настроение общества имеет важное значение во время таких событий, поэтому на нас с вами, наши умы и сердца сейчас тоже ведется информационная битва. Мы должны спокойно принимать всю информацию и верить только тем сведениям, которые подаются органами местной и государственной власти, а не пасквилям из Интернета», – считает Владимир Митрофанов.