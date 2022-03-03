Дмитрий Игнатьков: Альтернативой спецоперации на Украине мог бы стать только дальнейший напор Запада на Россию

Депутат Тверской городской Думы Дмитрий Игнатьков выразил поддержку спецоперации на Украине.

«Россия объявила спецоперацию на территории Украины. Это произошло на фоне угроз и заявлений президента Украины о намерении создать ядерное оружие. Мы наблюдаем неоднократные провокации: захват и удержание моряков из Крыма, попытка вооруженного прорыва в Азовское море, регулярный захват якобы «российских диверсантов», подготовка террористических актов на территории Крыма и городах РФ. При этом с украинской стороны мы можем видеть и слышать открытое восхваление нацизма и «бандеровцев», проведение факельных шествий. А что самое страшное - идет целенаправленное истребление жителей Донецка и Луганска, саботаж «минских договоренностей». Все это не может, как минимум, не беспокоить меня как политика, взявшего на себя ответственность представлять интересы избирателей, и как человека, имеющего много родственников по всей Украине: в Донецке, Чернигове, Щорсе, где похоронены мои бабушка и дед, в Киеве», – отметил Дмитрий Игнатьков.

По его мнению, решение о проведении спецоперации на территории Украины – очень ответственный шаг, альтернативой которому мог бы стать только дальнейший напор Запада на Россию.

«Уже сейчас понятно, что нас ждут непростые времена. Но альтернатива, на мой взгляд, могла бы быть еще печальнее. Россия занимает почти 1/6 часть суши. С ее полезными ископаемыми, она очень лакомый кусок для многих стран и корпораций, которые спят и видят нашу страну, идущую по пути африканских стран – сырьевых придатков, находящихся под жестким управлением западных государств. Родина у нас одна, и все мы хотим, чтобы наши дети жили в свободной процветающей стране, учились и сами могли принимать решения, управлять своей судьбой», – сказал Дмитрий Игнатьков.