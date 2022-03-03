Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

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3 марта в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени. Одной из тем станут решения, принятые в регионе, для поддержки экономики и граждан в сложившихся экономических условиях из-за санкций в отношении России.
Какие меры уже действуют и какие направления поддержки экономики планируется ввести? Обеспечен ли мониторинг наличия товаров в торговых точках области? Каковы ситуация на рынке труда и планы по реализации ключевых региональных проектов? Губернатор ответит на эти и другие актуальные вопросы.
Прямой эфир с участием Губернатора можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке https://vk.com/video-157382516_456242805.
Пресс-служба Правительства Тверской области