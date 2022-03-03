3 марта Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжественных мероприятиях в честь 79-ой годовщины освобождения ржевской земли от немецко-фашистских захватчиков.

Игорь Руденя возложил цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Участие в церемонии приняли депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, руководство города Ржева и Ржевского района, духовенство, представители местного Совета ветеранов. В память о павших защитниках прошла минута молчания.

«Мы отдаём дань памяти нашим великим воинам, которые 79 лет назад освободили эту территорию и победили нацистов. Воплощением нашей всенародной памяти о победе над нацизмом является Ржевский мемориал Советскому солдату. Сегодня, как и прежде, наши вооруженные силы выполняют свой священный долг. Уверен, что все, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, кто воевал против нацизма, даже не могли представить, что на территории Украины возникнет такое националистическое государство, которое не просто что-то пропагандирует, а осуществляет геноцид по отношению к русскоговорящему населению. Мы поддерживаем Президента Российской Федерации, нашу армию, наших бойцов Росгвардии, которые принимают участие в специальной военной операции», – отметил Губернатор.

Вместе с участниками церемонии дань памяти погибшим защитникам Ржева и Ржевского района отдали юнармейцы.

«Если мы не будем помнить своё прошлое, то о будущем говорить и вовсе нельзя. Важно помнить героев, наших дедов, которые совершили подвиг не только для нашего народа, но и для всего человечества. Они подарили нам жизнь и возможность жить на этой прекрасной земле. Стать патриотами своей Родины – это важнейшая задача каждого гражданина Российской Федерации», - отметил Марк Акопов, учащийся 10 (кадетского) класса средней школы № 7 города Ржева.

В Ржеве Игорь Руденя возложил цветы к Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также к Вечному огню.

День освобождения Ржева и Ржевского района от оккупантов является особой датой в героической истории тверского края и всей страны. Память воинов, павших на ржевской земле, увековечил мемориал Советскому солдату, который был открыт Президентом Владимиром Путиным 30 июня 2020 года.

Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва.

В год 75-летия Победы были опубликованы архивные данные о потерях в ходе сражения – погибли, ранены, пропали без вести более 1,3 миллиона человек. Бои подо Ржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа.

Пресс-служба Правительства Тверской области