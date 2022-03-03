Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 597 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 96 204 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 674 469 человек, в том числе за сутки – 763 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 797 504, в том числе за последние сутки их проведено 3635.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 147 966 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 572 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 51 598

Конаковский район 11 674

Ржев 8070

Калининский район 6312

Вышневолоцкий городской округ 5629

Торжок 5007

Кимры 4495

Бежецкий район 3543

Кашинский городской округ 3447

Бологовский район 3466

Осташковский городской округ 3098

Калязинский район 2978

Старицкий район 2910

Лихославльский район 2758

Нелидовский городской округ 2603

Максатихинский район 2236

Западнодвинский муниципальный округ 2072

Торопецкий район 1963

Торжокский район 1761

Весьегонский муниципальный округ 1708

Рамешковский район 1648

Зубцовский район 1655

Кувшиновский район 1577

Оленинский муниципальный округ 1590

Андреапольский муниципальный округ 1249

Селижаровский муниципальный округ 1265

Спировский район 1184

Ржевский район 1171

Краснохолмский муниципальный округ 1058

Кесовогорский район 957

Сонковский район 956

Кимрский район 941

ЗАТО Озёрный 936

Пеновский муниципальный округ 858

Фировский район 782

Сандовский муниципальный округ 680

Бельский район 665

Жарковский район 508

Молоковский район 484

Лесной муниципальный округ 440

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области