Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 597 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 96 204 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 674 469 человек, в том числе за сутки – 763 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 797 504, в том числе за последние сутки их проведено 3635.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 147 966 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 572 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 51 598
Конаковский район 11 674
Ржев 8070
Калининский район 6312
Вышневолоцкий городской округ 5629
Торжок 5007
Кимры 4495
Бежецкий район 3543
Кашинский городской округ 3447
Бологовский район 3466
Осташковский городской округ 3098
Калязинский район 2978
Старицкий район 2910
Лихославльский район 2758
Нелидовский городской округ 2603
Максатихинский район 2236
Западнодвинский муниципальный округ 2072
Торопецкий район 1963
Торжокский район 1761
Весьегонский муниципальный округ 1708
Рамешковский район 1648
Зубцовский район 1655
Кувшиновский район 1577
Оленинский муниципальный округ 1590
Андреапольский муниципальный округ 1249
Селижаровский муниципальный округ 1265
Спировский район 1184
Ржевский район 1171
Краснохолмский муниципальный округ 1058
Кесовогорский район 957
Сонковский район 956
Кимрский район 941
ЗАТО Озёрный 936
Пеновский муниципальный округ 858
Фировский район 782
Сандовский муниципальный округ 680
Бельский район 665
Жарковский район 508
Молоковский район 484
Лесной муниципальный округ 440
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области