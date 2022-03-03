Жителей и гостей Верхневолжья приглашают посетить культурные и спортивные мероприятия, а также театральные постановки

В Тверской области в течение недели пройдет ряд культурных и спортивных событий, зрителями которых приглашают стать всех жителей и гостей Верхневолжья.

В региональных учреждениях культуры организованны мероприятия, посвященные наступающему Международному женскому дню. Так, в Тверском областном Центре детского и семейного чтения имени А.С. Пушкина 6 марта пройдет мастер-класс для детей «Сладкий букет для мамы», где они смогут самостоятельно составить подарок из фруктов и конфет.

5 марта в Тверской областной картинной галерее запланирована музейно-музыкальная программа «Образ матери в музыкальном и изобразительном искусстве», а в Тверской филармонии – концертная программа «Мелодии весны», в рамках которой выступит Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата».

В Верхневолжье продолжается театральный сезон. В областном академическом театре драмы 4 марта на Большой сцене будет показан спектакль «Осторожно любовь», 5 марта – постановка «12 стульев», а 6 марта – «13.Беспорядок».

Для маленьких зрителей в Театре кукол 4 марта состоится спектакль «Красная Шапочка», а 6 марта на сцене будет представлено сразу две постановки – спектакли «Про бабушек» и «Сказка о рыбаке и рыбке». 5 марта Театр кукол приглашает на показ экспериментального спектакля для взрослых «Фрида.Memoria» о мексиканской художнице Фриде Кало.

В Театре юного зрителя 6 марта пройдет премьера показа спектакля по произведению Ивана Бунина «Митина любовь». В этот же день в Вышневолоцком драмтеатре состоятся спектакли «Золушка» и «Примадонна», а в Кимрском театре драмы и комедии – детский спектакль по пьесе Любови Духаниной «Чудесный колодец» и постановка для взрослых «Клинический случай» по произведению Рэя Куни.

В рамках масленичной недели в Верхневолжье проходят массовые гуляния. Так, отметить приход весны до 9 марта можно в селе Берново Старицкого района, где проходит программа «Масленица в дворянской усадьбе». 5 марта в Музее тверского быта – на интерактивной программе «Русские самовары. Тверское чаепитие». 6 марта – в усадьбе «Домотканово» во время традиционной программы «Широкая Масленица» и в архитектурно-этнографическом музее «Василёво». Для жителей и гостей Верхневолжья подготовлены интерактивные и развлекательные программы, концерты, игры и традиционные масленичные забавы.

В рамках спортивных событий в Осташкове 4 и 5 марта пройдет Чемпионат области по спортивной гимнастике.

5 марта В Вышнем Волочке пройдут межмуниципальные соревнования по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек. Поболеть за спортсменов можно будет в ФОКе «Волчанин». В этот же день в Твери в ФОКе имени С. Ахмерова состоятся соревнования по настольному теннису «Молодые надежды».

6 марта на стадионе технических видов спорта «Вираж» в деревне Борихино начнутся областные соревнования по автомобильному спорту, во время которых будут определены победители в заездах «Супер 1600», кросс «Д2-классика» (мужчины, женщины), кросс «Д2-юниор», кросс «Д3-250» ( юноши, девушки 12-18 лет),кросс «Д3-мини» (мальчики, девочки 9 - 12 лет).

В ФОКе имени С. Ахмерова пройдут соревнования в рамках Чемпионата области по рукопашному бою. Участие в них примут юноши и девушки от 12 до 17 лет, юниоры и юниорки от 18 лет до 21 года, а также мужчины и женщины.

Пресс-служба Правительства Тверской области