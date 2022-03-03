Игорь Руденя подписал постановление об изменениях в областной бюджет: по ряду направлений выделены дополнительные средства

Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об изменениях в закон «Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Ранее документ в двух чтениях был принят на заседании Законодательного Собрания Тверской области.

Документ был внесен и представлен региональным Правительством Тверской области. В нем учтены поправки Губернатора Тверской области. Они касаются выделения средств на строительство гребных баз в Твери, формирование подарочных наборов для новорожденных, расширение Программы поддержки местных инициатив, развитие службы «122».

Доходная часть бюджета в 2022 году составит 89,3 млрд рублей, расходная – 95,4 млрд рублей. Планируется, что дефицит будет финансироваться за счет остатков средств.

Доходная часть областного бюджета на 2022 год увеличится за счет поступления доходов по группе «Безвозмездные поступления». Расходная часть выросла из-за увеличения бюджетных назначений по целому ряду направлений.

Часть дополнительно выделенных средств предусмотрена на выполнение обязательств социального характера.

На оплату питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных и государственных бюджетных общеобразовательных организациях будет направлено 47,5 млн рублей.

На приобретение лекарств для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, дополнительно выделяется 117,6 млн рублей. На укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медпомощь больным с COVID-19 – 170,2 млн рублей.

Кроме того, федеральные средства направят на предоставление межбюджетных трансфертов ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи застрахованным по ОМС жителям. В том числе это пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию или заболевшие COVID-19.

Также предусмотрена закупка пяти модульных врачебных амбулаторий.

Значительная часть дополнительных средств в 2022 году предусмотрена на дорожное хозяйство – это 2,3 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей – средства федерального бюджета, предусмотренные на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения.

Дополнительные средства также направят на открытие новых филиалов МФЦ, оснащение и дооснащение, капитальный и текущий ремонт действующих – всего это 75,1 млн рублей. На модернизацию школьных систем образования – 459,4 млн рублей.

Среди других направлений дополнительного финансирования – проведение ремонтно-реставрационных и проектно-изыскательских работ на объектах культурного наследия в Твери и Калязине, создание павильона у Ржевского мемориала Советскому солдату и другие.

Напомним, ключевые позиции финансирования областного бюджета – реализация национальных проектов, решение задач в демографии, модернизация здравоохранения и образования, развитие дорожной сети, повышение качества городской среды, создание благоприятной экологической обстановки в регионе.

Среди крупных объектов – строительство Детской областной клинической больницы, больниц и поликлиник в Бежецке, Бологом, Кимрах, Торжке и Твери, Западного моста, развитие проектов в особой экономической зоне «Завидово» и другие.

Средства также заложены на продолжение газификации Тверской области, развитие новой модели общественного транспорта, модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области