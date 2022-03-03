Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей Зубцовского района с 79-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Зубцовский район отмечает 79-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С памятной датой жителей, ветеранов и руководство муниципалитета поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«3 марта 1943 года после долгих месяцев оккупации враг был изгнан с территории зубцовского края. Мы свято чтим подвиг бойцов и командиров Красной Армии, партизан и подпольщиков, мирных жителей, внесших неоценимый вклад в приближение Великой Победы. Мы преклоняемся перед всеми, кто отдал жизнь за освобождение родной земли. С глубокой благодарностью и уважением относимся к ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим независимость нашей Родины», – отметил Игорь Руденя.

Сражения под Зубцовом внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий «Центр» и притянуть в район проведения операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление.

На территории района пали десятки тысяч советских солдат и мирных жителей. Более 11 тысяч зубчан были мобилизованы в ряды Красной Армии, около половины из них не вернулись с полей сражений. В годы оккупации было сожжено 116 населенных пунктов района.

Жители бережно хранят память о защитниках Отечества. В ноябре 2016 года на мемориальном комплексе в селе Погорелое Городище впервые зажжен огонь памяти и открыта 10-метровая Стена памяти, увековечивающая имена 1 800 зубчан, не вернувшихся с Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

20 апреля 2017 года по инициативе ветеранов, которую поддержал Губернатор Игорь Руденя, Зубцову присвоено почетное звание Тверской области «Город воинской доблести» в память о защитниках Отечества, проявивших в сражениях мужество, стойкость и героизм.

Пресс-служба Правительства Тверской области