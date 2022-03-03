Сергей ОРЛОВ: Я – ЗА МИР!

Сергей Орлов, глава поселка Редкино:

- Я за Мир! За мир в котором моим детям не будет стыдно, что они являются гражданами России, за мир, в котором русских людей будут уважать в любой точке земного шара, как граждан страны с великой историей и Великим будущем! Я за то, чтобы все споры и разногласия решались за столом переговоров. И я за то, что у страны, гражданином которой я являюсь, есть свои жизненно важные национальные интересы!

Нашим Президентом, человеком, во многом отвечающим за судьбу нашей страны, было принято непростое решение о проведении специальной операции на Украине. Я верю нашему Президенту и понимаю, что если такое решение было принято, значит по другому уже быть не могло! Я как граждан России в это непростое время со своей страной, со своим Президентом и со своей армией!

Считаю, что все кому не безразлична судьба нашей Родины, должны сделать все от нас зависящее, во всех сферах жизнедеятельности, к которым каждый из нас имеет отношение, чтобы помочь нашей стране! Уверен в том, что как бы тяжело и трудно не было нашим дедам и прадедам - а им было гораздо труднее - они все пережили и сохранили для нас нашу Родину.

Родина и семья - самое важное, что есть в жизни каждого человека! Будем достойны памяти наших героических предков и сохраним нашу Родину для наших детей! Молимся за наших солдат и офицеров!

#своих не бросаем

#за мир