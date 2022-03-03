Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с годовщиной освобождения Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков

3 марта Город воинской славы Ржев и Ржевский район отмечают 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С памятной датой жителей и руководство муниципалитетов поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ржевская битва навечно останется в народной памяти как одно из самых значимых сражений Великой Отечественной войны. Мы преклоняемся перед всеми, кто не щадя своей жизни сражался на Ржевском выступе, с глубокой благодарностью и уважением относимся к ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла. Сегодня ржевский край является одним из центров изучения истории Великой Отечественной войны и патриотического воспитания молодежи, для которой так же, как и для поколения победителей, любовь к родной земле является надежной и прочной основой в жизни», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Наступательные и оборонительные операции 1942-1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. На Ржевско-Вяземском выступе советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, общие потери с учетом раненых составили более 1,1 млн человек.

Память воинов, павших на ржевской земле, увековечил Ржевский мемориал Советскому солдату. Его открытие стало одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области