В Музее Победы в Москве пройдет концерт, посвященный годовщине освобождения Ржева

3 марта в Музее Победы на Поклонной горе в Москве пройдет концерт «Лица Победы», посвященный 79-летию со дня освобождения Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков. Посетить музыкальную программу можно бесплатно по входному билету в музей.

«Ржевская битва стала особой страницей Великой Отечественной войны, навсегда вошла в героическую историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Зале Полководцев выступят солисты Академии хорового искусства имени В.С. Попова. В исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов прозвучат военные песни, романсы и вокализы, композиции из известных советских кинофильмов – «Темная ночь», «Песня о далекой Родине», «Эхо любви», «Катюша» и другие песни.

Ржев был освобождён от немецко-фашистских захватчиков 3 марта 1943 года. Оккупация города продолжалась 17 месяцев. До войны в Ржеве проживало 56 тысяч человек, а после освобождения в живых осталось около 360. Город был разрушен до основания. Ржевская битва стала одной из самых кровопролитных за всю историю человечества.

Наступательные и оборонительные операции 1942-1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. На Ржевско-Вяземском выступе советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, общие потери с учётом раненых составили более 1,1 млн человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области