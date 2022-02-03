В Правительстве Тверской области состоялось совещание по обеспечению правопорядка в регионе

2 марта Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Тверской области.

На заседании рассмотрены результаты совместной работы органов власти и правоохранителей по предупреждению нарушений при реализации национальных и федеральных проектов в Верхневолжье.

Также были проанализированы миграционные процессы в Тверской области. В регионе планомерно реализуется комплекс мер по регулированию миграционного потока и высвобождению рабочих мест для коренного населения. По словам главы региона, эта работа должна быть продолжена. Также важно сосредоточить усилия на противодействии нелегальной миграции, борьбе с преступностью среди иностранных граждан, приезжающих в регион.

Кроме того, рассмотрен вопрос по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Особое внимание в текущей ситуации, когда в российском сегменте сети Интернет появляются многочисленные фейковые сообщения, было уделено вопросам кибербезопасности детей и подростков. Фейки имеют провокационный характер, содержат искаженные сведения о происходящих событиях на Украине и в Донбассе. Целевой аудиторией распространения таких сообщений зачастую являются дети и подростки. Необходимо принять меры для их защиты от такой информации, а также по проведению разъяснительной работы.

Как было отмечено в ходе заседания, школьники и студенты должны быть максимально вовлечены в занятия спортом, мероприятия культурной жизни, добровольческое и юнармейское движения.

В школах региона в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на пресечение попыток искажения истории, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, обеспечение получения детьми навыков по оценке достоверности публикуемой информации и профилактике киберугроз.

Так, на этой неделе в 5-11 классах прошли уроки истории и обществознания «Моя страна» и классные часы «Историческая правда».

Пресс-служба Правительства Тверской области