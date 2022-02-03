Студентка из Тверской области представит регион в полуфинале конкурса «Краса студенчества России»

Студентка Тверского государственного университета Наталья Федорова стала полуфиналисткой Национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России». На участие было подано более 300 заявок от студенток вузов и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 35 лет.

На первом этапе девушки прошли собеседование, представили видеоверсии своих творческих номеров, а также выполнили тест на знание культурных феноменов в отечественной истории, который был приурочен к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

С испытаниями успешно справилась тверичанка Наталья Федорова, которая вышла в полуфинал конкурса. Наталья активно развивается в творческих направлениях: осваивает SMM, занимается продвижением различных проектов, является телеведущей и корреспондентом специальных проектов в медиахолдинге «Тверской проспект».

Второй этап конкурса проходит с 1 по 6 марта в Самаре и включает в себя несколько индивидуальных испытаний – самопрезентация, фотоэтап, орфографический диктант, творческое выступление и специальные конкурсные задания. По итогам полуфинала определятся 12 финалисток, которые будут бороться за главный титул – «Краса студенчества России». Обладательница короны будет объявлена 6 марта.

Пресс-служба Правительства Тверской области