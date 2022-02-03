Губернатор Игорь Руденя обсудил с представителями бизнеса дополнительные меры поддержки предприятий Верхневолжья

2 марта Губернатор Игорь Руденя провел совещание с представителями ведущих предприятий и компаний региона. Обсуждались вопросы поддержки бизнеса в сложившихся экономических условиях из-за санкций в отношении России.

«Сегодня мы работаем в беспрецедентных условиях санкционного давления на национальную экономику. Правительством региона принято решение обеспечить сохранение на том же уровне ставок по займам и кредитам Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, Фонда развития промышленности Тверской области. Сейчас мы готовим пакет региональных мер поддержки – выдачу финансовых ресурсов для стимулирования бизнеса по невысоким ставкам», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что Правительство региона планирует оперативно адаптировать региональную систему мер поддержки экономики под текущие условия, обеспечить реализацию инвестиционных проектов и бизнес-инициатив, направленных на импортозамещение. При этом активно использовать федеральные механизмы поддержки, максимально упростить порядок получения региональных мер.

Губернатор подчеркнул актуальность политики импортозамещения. Перед областными предприятиями, включая малый и средний бизнес, открываются новые, ранее занятые ниши.

На совещании принято решение о создании оперативного штаба при Минэкономразвития региона, где будет вестись ежедневно мониторинг ситуации, рассматриваться задачи в экономике, конкретные направления поддержки предпринимателей по отраслям. На системной основе продолжит работу комиссия по финансовому оздоровлению предприятий.

В регионе также планируется создать ряд структур для поддержки бизнеса: Центр внутрирегиональной кооперации, Центр компетенций по разработке новых продуктов, Центр компетенций по поддержке экспорта, «горячую линию».

На совещании рассмотрены предложения по внедрению дополнительных инструментов поддержки предприятий. Они касаются сфер туризма, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и других отраслей экономике. Планируется, что пакет мер будет разработан до 4 марта и 10 марта рассмотрен на заседании Правительства Тверской области.

Напомним, в Тверской области в период пандемии коронавируса для стабильной работы производств был принят региональный пакет мер поддержки бизнеса. В частности, запущена программа «Оборотный капитал» с возможностью получения льготных кредитов.

Представители делового сообщества Верхневолжья поблагодарили Губернатора, Правительство области за оказанную поддержку в период пандемии. Многим предприятиям это помогло не просто продолжить стабильную работу, но развиваться и модернизировать свои производства.

Предприниматели также обратились к Игорю Рудене с вопросами, касающимися отраслей машиностроения, туризма, сельского хозяйства, ЛПК, пищевой, фармацевтической промышленности, строительного комплекса. Речь шла о субсидировании кредитных ставок, поддержке в реализации новых проектов, развитии рынков сбыта и других актуальных для бизнеса темах.

Игорь Руденя поручил Минэкономразвития региона проработать вопросы и их решения с областными ведомствами.

Пресс-служба Правительства Тверской области