Заслуженный учитель России Антонина Грибкова: Необходимо оградить детей от фейков о ситуации на Украине

Член президиума Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города Твери, заслуженный учитель России Антонина Грибкова считает, что детей и подростков необходимо оградить от фейковых сообщений о спецоперации на территории Украины.

«Хочу обратиться к родителям. Сегодня дети и подростки - активные пользователи социальных сетей. В настоящее время в Интернете выкладывается множество недостоверных фактов о ситуации на Украине. Но дети пока не обладают в полной мере навыками критического мышления, им сложно оценивать и анализировать информацию. Ребенок с легкостью верит тому, что прочитал или услышал. Я призываю родителей: разговаривайте с детьми, объясняйте им, что в нынешней обстановке необходимо доверять только объективным, достоверным источникам. Оградите своих детей от информационного мусора, вбросов и фейков, порочащих нашу страну», – призывает Антонина Грибкова.