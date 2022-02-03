Тверской городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов выразил поддержку российским войскам, участвующим в спецоперации на территории Украины

Председатель Тверского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Генрих Левкович выступил в поддержку государственной политики РФ и призвал не доверять информации, дискредитирующей действия российских вооруженных сил, которые в данный момент участвуют в специальной военной операции на Украине:

- В последнее время целенаправленно обостряется ситуация вокруг событий, происходящих на Украине. На наших граждан массово обрушена дезинформация в Интернете, где преподносится удобная для Запада информация с целью посеять панику внутри страны, создать ажиотаж вокруг, казалось бы, элементарных вопросов. Людям навязывают идеи, что продовольственное снабжение будет нарушено, магазины опустеют и пора скупать ненужные им сейчас товары и снимать деньги с карточек. Я думаю, мы достаточно сплочены, информированы и образованы, чтобы избежать негативного

воздействия. Обращаюсь к молодежи: вы - активные пользователи Интернета – доводите до своих родителей, бабушек, дедушек ту информацию, которая соответствует объективной реальности. Опирайтесь на информацию нашего правительства, военных структур – она объективна. Принятые решения необходимы. Мы должны четко понимать, что те действия, которые проводит наш Президент, Верховный главнокомандующий Владимир Путин и правительство Российской Федерации, - они направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности нашей страны.