Тверской городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов выразил поддержку российским войскам, участвующим в спецоперации на территории Украины

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Председатель Тверского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Генрих Левкович выступил в поддержку государственной политики РФ и призвал не доверять информации, дискредитирующей действия российских вооруженных сил, которые в данный момент участвуют в специальной военной операции на Украине:
- В последнее время целенаправленно обостряется ситуация вокруг событий, происходящих на Украине. На наших граждан массово обрушена дезинформация в Интернете, где преподносится удобная для Запада информация с целью посеять панику внутри страны, создать ажиотаж вокруг, казалось бы, элементарных вопросов. Людям навязывают идеи, что продовольственное снабжение будет нарушено, магазины опустеют и пора скупать ненужные им сейчас товары и снимать деньги с карточек. Я думаю, мы достаточно сплочены, информированы и образованы, чтобы избежать негативного