Игорь Руденя вручил молодым семьям Тверской области жилищные сертификаты

2 марта Губернатор Игорь Руденя вручил 23-м молодым семьям из муниципалитетов Тверской области сертификаты на приобретение или строительство жилья.

«Наша страна всегда была сильна крепкими и дружными семьями. В этих традициях – основа силы нашего Отечества. Сегодня, по инициативе Президента России Владимира Путина на федеральном и региональном уровнях реализуются беспрецедентные по масштабу и охвату меры поддержки молодых и многодетных семей. Усилия государства направлены на создание условий для того, чтобы у родителей была уверенность в завтрашнем дне, а дети росли здоровыми, получили достойное образование, стали настоящими гражданами России, и, конечно, смогли создать такие же замечательные семьи, как у вас», – сказал Игорь Руденя.

Всего в 2022 году благодаря жилищным сертификатам улучшат жилищные условия 164 молодые семьи из 32 муниципалитетов Верхневолжья. За последние шесть лет, с 2016 года, сертификаты на приобретение и строительство жилья получили более 860 молодых семей Тверской области, каждая третья из которых – многодетная.

Одной из таких стала семья Александра и Екатерины Губернаторовых, которые воспитывают четверых сыновей. Они отметили, что поддержка многодетных семей со стороны региональной власти значима и ощутима – семья получает комплексную помощь, в том числе выплаты и пособия на детей.

«Мы очень рады получить сертификат, – рассказала Екатерина. – Мы пока не выбрали новое жилье, но больше склоняемся к приобретению дома. У нас большая семья, нам нужно просторное жилье и собственный участок будет хорошим дополнением».

Государственная программа в сфере обеспечения жильем молодых семей в регионе действует с 2007 года. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Альбина Валиева воспитывает троих детей. Самому младшему – сыну Раулю – в этом году исполнится два года и свой день рождения он сможет встретить уже в новой квартире.

«Спасибо большое нашей Тверской области за то, что есть такая возможность для молодых семей приобрести жилье. Мы хотим купить квартиру в своем Конаковском районе, где учатся мои дети», – отметила она.

В рамках программы предусмотрено предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям – на частичное погашение ипотечного кредита либо для компенсации собственных затрат в случае рождения (усыновления) ребенка в течение 1 года после приобретения жилья.

С 2022 года по поручению Губернатора Игоря Рудени размер выплаты увеличен в два раза и составляет 20% от расчётной стоимости жилья (ранее 10 %). Эти средства могут быть направлены на погашение части кредита либо на компенсацию затраченных собственных средств на приобретение или строительство жилья.

Кроме того, предоставляются выплаты при рождении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. Размер выплаты – до 200 тысяч рублей, при рождении второго ребенка молодые семьи могут получить ещё до 300 тысяч рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тысяч рублей.

При этом по инициативе областной власти изменен порядок предоставления выплат. Теперь их могут получить родители, возраст одного из которых не превышает 35 лет, а в многодетных семьях – 40 лет. Ранее воспользоваться этой мерой поддержки могли только семьи, в которых возраст одного из супругов не превышал 25 лет.

В 2020 году данную меру поддержки получили 87 семей, а в 2021-м –124 семьи.

В Тверской области совершенствуется система мер для семей с детьми. Сейчас в Верхневолжье действует около 50 различных направлений поддержки. Это материнский капитал, ежемесячные выплаты на детей, налоговые и коммунальные льготы, помощь в погашении ипотечного кредита и в приобретении автотранспорта.

С 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени для многодетных введены субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога. Школьников из многодетных семей обеспечивают школьной формой.

За особые заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, за вклад в возрождение лучших семейных традиций в Тверской области для многодетных родителей учреждены почетные знаки «Слава Матери» и «Слава Отца».

Пресс-служба Правительства Тверской области