Анна Филимонова: «Спецоперация нацелена на защиту наших сограждан»

Руководитель Тверского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анна Филимонова подчеркнула, что угрозы милитаристского и нацистского режима Украины нуждаются в усмирении.

«Специальная военная операция, которую объявил Президент Владимир Путин, нацелена на защиту наших сограждан в Донецкой и Луганской народных республиках от нацистского произвола и постоянных обстрелов с территории Украины. Безусловно, у наших границ должен быть мир, поэтому украинский режим нуждается в усмирении. Полностью поддерживаю участие Вооруженных Сил России в обеспечении безопасности на этой территории», – сказала Анна Филимонова.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.