Строительство Северного обхода Твери начнут в этом году

2 марта в областном Правительстве Губернатор Игорь Руденя и председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко обсудили строительство Северного обхода Твери. Реализация проекта поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным. Cтроительные работы стартуют в этом году.

«Сдача объекта запланирована на конец 2023 года, поэтому необходимо работать на опережение», - отметил Игорь Руденя.

Как подчеркнул Вячеслав Петушенко, для реализации проекта в срок будут приложены все усилия.

По мнению главы региона, реализация проекта создаст дополнительные возможности для развития инфраструктурных проектов в Твери, агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского районов. Кроме того, будет обеспечено устойчивое автомобильное сообщение через северо-восточные территории Тверской области до городов Вологда, Ярославль и Дубна.

На совещании рассмотрены организационно-технические вопросы для подготовки к строительству объекта, включая обеспечение стройки инертными материалами, подготовку территории и другие.

Кроме того, обсуждалось создание многофункциональных зон на трассе М-11 «Нева», включающих стоянки легковых и грузовых автомобилей, автобусов, автозаправочные станции, зоны зарядки электромобилей, станции технического осмотра и ремонта автомобилей, пункты питания и отдыха.

Проектирование Северного обхода завершено. Получено положительное заключение Госэкспертизы. Проектом предусмотрено оптимальное решение трассировки с точки зрения социально-экономического эффекта для развития тверского региона и учета интересов жителей, сохранения экологического благополучия территории.

Северный обход станет фактическим завершением формирования федеральной трассы М-11 «Нева», позволит напрямую, без пересечений с другими трассами в одном уровне, соединить Москву и Санкт-Петербург. Время в пути между столицами сократится с 6 до 5 часов.

Это будет четырехполосная дорога с транспортными развязками на Бежецк и Кимры, 28 искусственными сооружениями, мостом через реку Волгу длиной более 1 км, площадками отдыха с санитарными модулями, пунктами взимания платы и другими объектами. Прогнозная интенсивность движения на участке – около 21 тыс. автомобилей в сутки.

Пресс-служба Правительства Тверской области