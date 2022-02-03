Уполномоченные по правам человека в регионах России подверглись информационной атаке

Прошедшей ночью региональные уполномоченные по правам человека в России подверглись массированной информационной атаке. В их числе омбудсмен Тверской области Надежда Егорова.

Как сообщила Надежда Александровна, в течение ночи на номер ее мобильного телефона обрушивались безостановочные звонки и смс-сообщения, содержащие нецензурную брань, оскорбления и угрозы. Спамом аналогичного содержания заполнялся электронный почтовый ящик омбудсмена. Кроме того, сайт уполномоченного также подвергся хакерской атаке.

«Сегодня ночью мы стали невольными свидетелями стиля диалога, на который только и способны представители режима, против которого сейчас по решению Президента и Главнокомандующего Вооруженные Силы РФ вполне обоснованно ведут специальную военную операцию. А ведь в такой атмосфере и даже значительно более тревожной граждане ДНР и ЛНР жили целых восемь лет!» – прокомментировала Надежда Егорова.

Мнение по поводу ночной провокации высказала и Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Мы видим, как на наших глазах сферу гуманитарного сотрудничества пытаются превратить в пространство деструктивных отношений. Все эти действия направлены на деморализацию уполномоченных, сильных духом людей с большим сердцем и огромной душой, которые ежедневно сталкиваются с человеческим горем. Наша дружная команда правозащитников продолжает работать. Стойкости духа и сил, уважаемые коллеги!» – написала Татьяна Москалькова в своем telegram-канале.

Напомним, накануне Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова призывала в период проведения специальной операции в Донбассе и на Украине не поддаваться на возможные провокации по телефону или в социальных сетях.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что с началом спецоперации на Украине в чаты с украинскими военными получили задание совершить бот-атаки на пророссийские телеграм-каналы с последующими жалобами и требованиями их блокировки. При этом хакеры столь рьяно и неорганизованно приступили к выполнению задачи, что подвергли бот-атакам даже некоторые украинские каналы, распространяющие фейки.