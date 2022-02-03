В Твери откроется выставка народной мануфактуры «Мир гуслей»

10 марта в музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной начнет работу выставка народной мануфактуры «Мир гуслей». Она будет открыта до 9 апреля по адресу: г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д.16.

В экспозиции представят порядка 30 разновидностей гуслей. Среди них – инструменты, сделанные по этнографическим образцам, экспонаты многострунных марийских, чувашских, белорусских гуслей (цимбал).

Можно будет увидеть и авторские модели, разработанные на крупнейшем в мире производстве «Мир гуслей» в селе Пушкино Тверской области. На выставке расскажут, как сегодня изготавливаются инструменты, сочетающие в себе древние и современные технологии.

Народная мануфактура «Мир гуслей» основана Сергеем Горчаковым в Тверской области в 2012 году. Информацию об изготовлении гуслей он собирал из разных источников и адаптировал к современным технологиям. За 10 лет работы мастер разработал более 50 моделей гуслей, в том числе авторские «Спас», «Дракон», «Садко», «Весна» и другие. Произведено более 13 500 инструментов. Сейчас на мануфактуре работает 50 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области