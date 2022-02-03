В 2022 году в Тверской области завершат капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Завидово

В этом году будет завершён, начатый в 2021-ом, капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Завидово, входящей в структуру Конаковской ЦРБ. Финансирование работ обсудили на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 1 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

По словам главы региона, повышение доступности и качества оказания медицинской помощи, особенно для жителей сельских территорий, является одним из приоритетов региональной системы здравоохранения.

В 2021 году в учреждении здравоохранения был выполнен ремонт кровли, заменены окна и двери, проведены внутренние отделочные работы. Кроме того, выполнена часть электромонтажных работ, обновлены системы водоснабжения, водоотведения, отопления. Общая стоимость ремонта в 2021-ом году составила свыше 15,5 млн рублей.

В этом году будет приведён в порядок фасад здания врачебной амбулатории, завершены электромонтажные работы. Также в план работ включено обеспечение учреждения системами вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализациями. На эти цели выделено 10,8 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области