Игорь Руденя поздравил жителей Нелидовского городского округа с 79-й годовщиной освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков

2 марта отмечается 79-я годовщина освобождения Нелидовского городского округа от немецко-фашистских захватчиков. С этим событием руководство и жителей муниципального образования поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В истории нашей страны навсегда останется подвиг воинов Красной Армии, которые в марте 1943 года в ходе тяжелых, упорных боев изгнали врага с территории нелидовского края, сделали важный шаг на пути к Великой Победе. Мы помним и чтим мужество участников партизанского движения, подпольщиков, всех, кто погиб во время оккупации. Эта память объединяет все поколения огромным уважением к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Сегодня вы продолжаете их традиции в работе на благо Нелидовского городского округа, Тверской области и всей России», – отметил Игорь Руденя.

С первых дней вторжения врага в Нелидовском районе был создан партизанский отряд, который вел активное сопротивление захватчикам. Партизаны наряду с бойцами 334-й стрелковой дивизии сражались за освобождение территории. На нелидовской земле погибли более 8500 советских воинов.

Пресс-служба Правительства Тверской области