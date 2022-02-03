В Тверской области определяют победителей муниципального этапа конкурса «Учитель года-2022»

В Верхневолжье продолжается муниципальный этап конкурса «Учитель года-2022». Победители будут определены до 1 апреля. Они представят свои округа и районы на региональном этапе конкурса.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие специалистов различных отраслей в профессиональных конкурсах способствует совершенствованию их мастерства, дальнейшему профессиональному росту.

В рамках регионального этапа педагогам предстоит пройти испытание «Интернет-ресурс» и написать эссе «Я – учитель». Дальнейшее участие в конкурсе смогут продолжить те конкурсанты, которые наберут свыше 36 баллов. Они перейдут на следующий уровень, который состоит из трех туров.

Первый тур включает в себя испытания «Урок» и «Методический семинар». 10 учителей, набравших максимальное количество баллов, во втором туре ждут «Мастер-класс», «Педагогический совет» и «Образовательный проект». В итоге определятся конкурсанты заключительного тура – «Круглый стол образовательных политиков». По его результатам будут названы 5 финалистов и один победитель.

В Тверской области призеры конкурса «Учитель года» поощряются премиями. Победитель регионального этапа будет представлять Верхневолжье на всероссийском конкурсе «Учитель года России».

Пресс-служба Правительства Тверской области