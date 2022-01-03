1 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области. Рассмотрена текущая эпидемиологическая ситуация, вакцинация жителей и другие актуальные вопросы.

В регионе продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. За прошедшие две с половиной недели показатель ежесуточно выявляемых случаев сократился почти в два раза, число занятых инфекционных коек – на 28%. Это позволяет поэтапно сокращать госпитальный фонд и возвращать медицинские учреждения к оказанию плановой помощи.

По-прежнему приоритетной задачей является активная работа по вакцинации и ревакцинации населения. Как отмечено на заседании, улучшение эпидситуации не является основанием для снижения темпов прививочной кампании против коронавирусной инфекции. А в связи со снижением заболеваемости наступает самое удачное время для проведения ревакцинации.

По данным на 1 марта в регионе прививку от коронавируса сделали более 670 тысяч жителей Верхневолжья, в том числе за прошедшие сутки 884 человека, из них свыше 250 тысяч – представители старшего поколения.

Прививочные пункты Верхневолжья продолжают свою работу. Вакцинироваться и ревакцинироваться можно в стационарных кабинетах при больницах и поликлиниках как без записи, так и по предварительной записи. Записаться можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов, которые размещены по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В регионе проводится также вакцинация подростков в центральных районных больницах и в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы Твери. Вакцинация ведется строго по записи по единому номеру «122» и через сайт ДОКБ.

Действуют Центры амбулаторной помощи для взрослых, работают три детских ЦАПа. За прошедшие две недели в ЦАПы обратилось свыше 20 тысяч человек.

В пик распространения заболевания значительную помощь оказывало круглосуточное дежурство центров амбулаторной помощи. В связи со снижением заболеваемости ЦАПы вновь переведены на режим работы с 8.00 до 20.00, круглосуточное дежурство отменено.

Записаться на прием в ЦАПы можно с помощью круглосуточной «горячей линии» по номеру «122».

Пресс-служба Правительства Тверской области