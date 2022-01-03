С 2022 года в Тверской области увеличены направления для получения грантов «Агростартап»

1 марта на заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени обсуждались вопросы развития системы поддержки фермерских хозяйств и сельской кооперации в Верхневолжье. В частности, речь шла об изменении условий предоставления грантов «Агростартап».

Игорь Руденя подчеркнул, что поддержка фермерских хозяйств и потребительских кооперативов – это возможность не только продвигать тверскую продукцию на российском рынке, но расширять производство и минимизировать затраты аграриев.

Принято решение о том, что с 2022 года гранты по программе «Агростартап» будут доступны не только для фермерских хозяйств молочного и мясного скотоводства, но и для предпринимателей в сферах овощеводства и картофелеводства.

Благодаря выдаче 12 грантов в 2022 году будет создано 23 новых рабочих места – в два раза больше, чем при предоставлении «Агростартапов» в 2021-ом.

Гранты предусмотрены в размере до 6 млн рублей. Всего в этом году будет распределено порядка 27,4 млн рублей. Средства могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, необходимых для переработки и хранения продукции, а также на приобретение участков, сельскохозяйственной техники и животных.

Получателями гранта могут стать крестьянские и фермерские хозяйства (КФХ), индивидуальные предприниматели, являющиеся главой КФХ, а также физические лица при условии регистрации хозяйства в течение 30 дней после получения поддержки.

Также на заседании рассмотрен вопрос об оказании государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение часть затрат на сбор, переработку, хранение и реализацию плодоовощной продукции, картофеля и молока. В этом году на поддержку потребительских кооперативов будет выделено 10,7 млн рублей.

Кроме того, заявлено о расширении направлений грантовой поддержки семейных ферм и потребительских кооперативов. На эти цели в 2022 году направят порядка 75,1 млн рублей.

На данный момент помощь предоставляется отраслям мясного и молочного скотоводства, коневодства, овцеводства, козоводства, кролиководства, птицеводства, рыбоводства. С текущего года список будет дополнен сельхозпроизводителями, которые занимаются картофелеводством и овощеводством.

Пресс-служба Правительства Тверской области