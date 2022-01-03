Капитальные ремонты, новое оснащение и книги: муниципальные учреждения культуры получат федеральную и областную поддержку на развитие

Муниципалитеты Тверской области в 2022 году получат областную и федеральную поддержку на проведение капитальных ремонтов зданий и укрепление материально-технической базы местных учреждений культуры. Вопрос рассмотрен 1 марта на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Возможности для развития культуры должны иметь все муниципалитеты Тверской области, – подчеркнул Игорь Руденя при общении с журналистами. – Есть активные районы, но есть и территории, не представившие на конкурс ни одного проекта. Дано указание, чтобы такие районы присоединились к конкурсу. С развитием газификации региона важно обеспечить и развитие инфраструктуры в районах для возможностей получения дополнительного образования».

Тверской области выделены федеральные средства на проведение в 2022 году капитальных ремонтов в четырех сельских учреждениях в рамках национального проекта «Культура». Финансирование получат Земцовский ДК в Нелидовском городском округе, Станской ДК в Лихославльском муниципальном округе, Ново-Ямской и Станционный дома культуры в Старицком районе. Среди заявленных работ – ремонты кровель, фасадов, внутренних помещений, коммуникаций.

Поддержка муниципальных учреждений культуры со стороны области ведется по нескольким направлениям.

Так, региональные средства выделят на проведение капитальных работ в домах культуры в ЗАТО Озерный, Конаковском, Сонковском и Старицком районах, Вышневолоцком, Осташковском и Удомельском городских округах, Весьегонском, Лесном и Лихославльском муниципальных округах.

Новое звуковое и видеопроекционное оборудование, одежду сцены, костюмы, кресла и другое необходимое оснащение приобретут для 15 учреждений в 10 муниципалитетах – сельских, районных и межпоселенческих клубов и ДК.

Особую поддержку обеспечат детским школам искусств в районах. В Ржеве проведут капитальный ремонт фасадов ДШИ №1 и №3. Замена оконных и дверных блоков запланирована в Детской школе искусств в Торжке. В бологовской ДШИ приведут в порядок крышу, в зубцовской, вышневолоцкой и фировской – помещения, в торопецкой – систему отопления.

16 сельских учреждений в 11 муниципалитетах получат денежные поощрения в рамках господдержки лучших организаций культуры на селе. Эти средства они могут направить на ремонтные работы, закупку мебели и оборудования. Также будут поощрены 12 лучших работников сельских учреждений культуры.

Продолжается работа по комплектованию библиотек. В 2022 году поддержку на пополнение книжных фондов получит 241 учреждение в 17 муниципальных образованиях. Всего предусмотрена закупка более 10,5 тыс. книг.

Игорь Руденя подчеркнул – важно, чтобы библиотеки области пополняли, в том числе книги заслуженных авторов Верхневолжья. Губернатор напомнил: эта тема звучала на недавнем приеме граждан, когда к главе региона обратилась детский писатель, член Тверского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз писателей России» Гайда Лагздынь с просьбой об оказании поддержки в издании новых книг для детей. Сказки писательницы, убежден Игорь Руденя, должны войти в собрания муниципальных библиотек.

На заседании регионального Правительства принято еще одно решение – о проведении капитального ремонта входной группы и помещений, обновлении окон в Андреапольском краеведческом музее имени его основателя Эдуарда Шимкевича, фронтовика, учителя и краеведа. Коллекция школьного исторического кабинета-музея, которую собирали андреапольские школьники под его руководством, легли в основу уже районного музея. Экспонаты посвящены истории родного края.

Пресс-служба Правительства Тверской области