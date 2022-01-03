Тверской региональный Союз десантников выразил поддержку российским войскам на Украине

Председатель Тверского регионального отделения Союза десантников Андрей Савельев выразил поддержку Вооруженным Силам РФ, выполняющим специальную военную операцию в Донбассе и на Украине.

«Полностью поддерживаем решение нашего Президента о проведении специальной военной операции. Кроме, собственно, военных действий, против России развязана еще и информационная атака. Интернет забит различными фейками, информационными вбросами, цель которых одна – посеять панику среди жителей нашей страны. В квартирах наших земляков могут раздаваться звонки из различных, якобы правозащитных организаций, желающих«уточнить» данные о российских военнослужащих. Не сообщайте никакой информации – просто положите трубку. Не поддавайтесь панике. В это непростое время мы должны сплотиться вокруг нашего Президента и показать, что мы единый народ с едиными задачами и целями», – сказал Андрей Савельев.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите граждан ДНР и ЛНР, а также денацификации и демилитаризации Украины. В телеобращении к гражданам России Президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют решительных и незамедлительных действий», поскольку признанные Россией республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам Президента, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.