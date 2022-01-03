В Тверской области некоммерческие организации получат гранты на осуществление деятельности по обращению с безнадзорными животными

Порядок предоставления некоммерческим организациям Тверской области грантов на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 1 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

Современная система обращения с безнадзорными животными в Тверской области предусматривает, что приюты для бездомных животных будут находиться в ведении некоммерческих организаций.

Приюты появятся в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке и Бежецке. Там создадут помещения для приёма животных, их постоянного или временного содержания, площадки для выгула, будут учтены нормы содержания животных, включая размеры клеток и вольеров.

Организацией мероприятий по отлову, чипированию, транспортировке безнадзорных животных в приюты будет заниматься Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области. Все действия будут проводиться специализированными средствами и гуманными способами, не приводящими к увечьям, травмам и гибели животных.

После того, как животное будет доставлено в приют, его поместят на карантин, затем стерилизуют, вакцинируют, при необходимости – назначат лечение, а также проведут маркировку. Одновременно будет вестись поиск владельцев или новых хозяев. Если хозяева не найдутся, по истечении20 дней неагрессивных животных, не представляющих опасности для граждан, вернут в естественную среду обитания. Остальные животные останутся жить в приюте. На все эти мероприятия некоммерческим организациям и предоставят гранты из областного бюджета.

Информация об отборе на получение грантов будет размещаться на сайте Государственной инспекции по ветеринарии Тверской области.





Пресс-служба Правительства Тверской области