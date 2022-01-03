В Тверской области разработают дополнительные меры поддержки экономики

Губернатор Игорь Руденя поручилрегиональному Министерству экономического развития совместно с другими исполнительными органами государственной власти, представителями делового сообщества до 4 марта разработать первый пакет мер дополнительной поддержки реального сектора экономики. Об этом глава региона заявил, открывая заседание Правительства Тверской области 1 марта.

«В условиях внешнего давления на нашу страну одной из ключевых государственных задач становится поддержка экономической активности. Нашим предприятиям, малому и среднему бизнесу необходимо дополнительное внимание для поддержки динамики развития», - отметил Игорь Руденя.

Накануне Правительством Тверской области по поручению Игоря Рудени принято решение не повышать ставки по займам, выдаваемым в регионе представителям бизнеса Фондом содействия предпринимательству Тверской области и региональным Фондом развития промышленности. Это касается и ставок по действующим займам – они остаются без изменений. Данное решение позволит поддержать бизнес Верхневолжья в сложившихся экономических условиях.

«Сейчас готовятся решения по выделению дополнительных средств для новых проектов по кредитованию и выдаче гарантий для бизнеса, – прокомментировал тему журналистам Губернатор. – Будет также составлен перечень стратегических предприятий, как мы делали в начале пандемии коронавируса, имеющих особое значение для региональной и муниципальных экономик. Наша задача – поддержать производства, чтобы они могли выпускать конкурентную продукцию и не повышать цены на товары и услуги».

Игорь Руденя отметил, что за последние годы Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства и Фонд развития промышленности Тверской области стали ведущими институтами по поддержке предприятий. Предприниматели Тверской области активно развивают свой бизнес с помощью заёмных денег. Это позволяет быстрее наращивать мощности и расширять рынки сбыта.

Подать заявку на получение займа предприниматели могут по телефону 8-800-200-11-69 или непосредственно в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, 14.

Так, в 2021 году Фонд содействия предпринимательству Тверской области оформил займы на более 619 млн рублей, поручительства – на 534 млн рублей. Это рекордные суммы за все годы работы Фонда. При этом среди уже привычных кредитных продуктов появились новые, а по некоторым другим были снижены ставки.

За 2021 год Фондом развития промышленности было выдано 276 млн рублей займов за счет средств регионального бюджета, в основном по самой востребованной программе «Оборотный капитал».

Пресс-служба Правительства Тверской области