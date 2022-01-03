Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Тверской области

Организацию неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Тверской области в 2022 году рассмотрели на заседании регионального Правительства 1 марта под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«В течение ближайших двух недель необходимо завершить комплексную подготовку всех территорий, где существует опасность подтопления. Важно обеспечить бесперебойный проход талых вод, безопасность жителей, объектов экономики, коммуникаций и дорожной инфраструктуры в период половодья, – сказал Игорь Руденя. – Также необходимо обеспечить круглосуточное взаимодействие с Московско-Окским бассейновым водным управлением, Каналом имени Москвы, соседними регионами для скоординированных действий, своевременного регулирования режимов работы водохранилищ».

Губернатор отметил: система гидрологических постов должна бесперебойно функционировать, информация о ситуации на основных водных объектах передаваться оперативно.

Всего в регионе расположено 22 гидрологических поста, 7 из которых автоматизированные, на 9 установлены комплексы контроля и мониторинга, что позволяет оценивать гидрологическую обстановку в режиме реального времени и проводить экстренное оповещение населения.

К середине марта требуется завершить проверку готовности всех гидротехнических сооружений (101 объект), а также сформировать необходимую группировку сил и средств, материально-технических ресурсы.

На территории региона планируется создание федеральной и территориальной группировок сил и средств. Всего, по данным ГУ МЧС России по Тверской области, это более 8 800 человек, свыше 3 500 единиц техники, 124 плавсредства, 10 беспилотных авиационных систем, 2 вертолёта.

Основное внимание будет уделено ситуации в 11 муниципальных образованиях региона, в которых ряд населенных пунктов имеют риск подтопления. Это Бельский, Жарковский, Калининский, Максатихинский и Торопецкий районы, Андреапольский, Западнодвинский и Пеновский муниципальные округа, Вышневолоцкий, Нелидовский и Осташковский городские округа.

Главам этих территорий Игорь Руденя поручил обеспечить постоянный контроль хода работ по подготовке к безаварийному пропуску половодья, особое внимание необходимо уделить информированию граждан.

Также глава региона поручил областному Министерству транспорта совместно с главами муниципалитетов организовать постоянный мониторинг состояния дорог и инженерных сооружений на автотрассах, при необходимости оперативно проводить ремонтные и профилактические работы. Всего на региональной и местной дорожной сети расположено более 1200 мостов и 31 600 водопропускных труб.

Пресс-служба Правительства Тверской области