Надежда Егорова призывает не верить фейкам и не поддаваться на провокации

Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова призывает в период проведения специальной операции в Донбассе и на Украине не поддаваться на возможные провокации по телефону или в социальных сетях.

«Мы видим сейчас шквал разного рода информации о событиях в Донбассе и на Украине. Фейки касаются как текущей ситуации на линии соприкосновения, так и состояния отечественной экономики и финансовой системы в условиях международных санкций. Такие материалы размещаются умышленно определенными силами с целью обмана граждан и нагнетания тревоги в стране. В этой ситуации призываю вас доверять только официальным источникам», – отмечает Надежда Егорова.

Она также отметила, что по всей стране фиксируются телефонные звонки, носящие провокационный характер и содержащие попытки выведать личные данные о российских военнослужащих и членах их семей.

«Не поддавайтесь на эти уловки и сразу же прекращайте такие разговоры.», – говорит Надежда Егорова.

По ее словам, в период проведения специальной военной операции важно сохранять бдительность и благоразумие.

Региональный уполномоченный по правам человека подчеркивает, что государство обеспечивает весь комплекс мер, чтобы защитить своих граждан в текущих условиях.

«Президент Владимир Путин и федеральное правительство принимают необходимые решения по сохранению финансовой устойчивости страны и поддержке экономики. Все социальные обязательства государство продолжает выполнять в полном объеме. Поэтому не надо паниковать. Все меры социальной поддержки будут оказаны, пенсии и пособия – выплачены. Мы будем особенно поддерживать тех, кто нуждается в помощи, в первую очередь, многодетные семьи, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей», – отметила Надежда Егорова.