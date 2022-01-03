В Верхневолжье Масленицу отметят интерактивными программами для детей и взрослых, народными забавами

В Тверской области в течение этой недели проходят праздничные мероприятия, посвященные Масленице. Для жителей и гостей Верхневолжья подготовлены интерактивные и развлекательные программы, а также многое другое.

С 1 по 9 марта в музее А.С. Пушкина в селе Берново Старицкого района пройдет программа «Масленица в дворянской усадьбе». Ключница проведет всех желающих по комнатам старинного особняка, познакомит с хозяином и его дочерьми. Гости узнают о масленичных обрядах и традициях. Праздничные забавы продолжатся на улице – можно будет покататься с горки или принять участие в конкурсах. Дополнительная информация по телефону: 8 (48236) 4-41-35.

5 марта в Музее тверского быта состоится интерактивная программа «Русские самовары. Тверское чаепитие». Во время традиционного русского чаепития с пряниками, баранками, сушками и сухарями сотрудники музея расскажут о тверских традициях и русских обычаях застолья, истории появления самовара на Руси и многом другом. В этот же день в 17.00 жители и гости областной столицы смогут принять участие в семейном празднике «Масленица-блиноеда», который состоится в Детском музейном центре.

6 марта в усадьбе «Домотканово» пройдет традиционная программа «Широкая Масленица». Для гостей праздника выступит фольклорный ансамбль «Межа», пройдут народные игры, забавы и конкурсы. Все желающие смогут прокатиться на лошадях, попробовать традиционные масленичные угощения и принять участие в сжигании чучела.

В этот же день гостей ждут и в архитектурно-этнографическом музее «Василёво». В духе традиционных русских «широких гуляний» на главнйо сцене пройдут театрализованные представления, выступления творческих и народных коллективов Торжокского района, конкурсные программы для детей и взрослых. Гости праздника смогут принять участие в русских народных играх (перетягивании каната, прыжках на скакалке, хождении на ходулях), традиционных забавах (горелках, жмурках, поцелуйных играх, ручейках), конкурсах частушек и праздничных переплясах. Кроме того, пройдут мастер-классы по изготовлению кукол «Маслениц» и хороводы вокруг чучела Масленицы. Начало – в 11.00.

В воскресенье во Дворце культуры «Пролетарка» в 12.00 гостей будут встречать сказочные персонажи. Развлекательная программа организована при поддержке студентов Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова с участием начинающих артистов народного театра-студии «Диалог». Организаторы расскажут об истории, обычаях и традициях народного праздника проводов зимы и встречи весны. Подарком к Масленице станет концерт народного фольклора студий и коллективов ДК «Пролетарка». Завершится праздник в 14:00 бесплатным показом детской мультипликационной программы в малом зале.

Пресс-служба Правительства Тверской области