Губернатор Игорь Руденя поздравил коллектив и ветеранов Военной академии воздушно-космической обороны с 65-летием со дня основания вуза

1 марта исполнилось 65 лет со дня основания Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Коллектив и ветеранов вуза поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Академия по праву пользуется заслуженным авторитетом в армиях многих стран мира. Военные исследователи внесли важнейший вклад в создание не имеющего аналогов в мире надежного щита воздушно-космической обороны нашей страны. Выпускники нашей академии, специалисты высочайшей квалификации, достойно продолжают традиции отечественных Вооруженных Сил, заложенные ветеранами», - отметил глава региона.

Военная академия Воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова входит в число ведущих учреждений военного образования в России. Она готовит командиров, научно-педагогические кадры и выполняет исследования по широкому спектру наук.

Обучение в академии осуществляется на учебно-материальной базе, аналогов которой в России нет. Ее основой является единая система из более 40 учебных командных пунктов всех звеньев управления с возможностью моделирования практически любой обстановки.

Пресс-служба Правительства Тверской области