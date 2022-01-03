Игорь Руденя поздравил спасателей Тверской области с Всемирным днём гражданской обороны и Днём образования аварийно-спасательной службы

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1 марта – Всемирный день гражданской обороны. Сегодня также - День образования аварийно-спасательной службы Управления противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области. С праздниками сотрудников и ветеранов ведомства поздравил Губернатор Игорь Руденя.
«Спасатели Верхневолжья – это профессионалы высокого уровня, готовые в любой ситуации первыми прийти на помощь гражданам, оказавшимся в беде»,- отметил Игорь Руденя.
Глава региона подчеркнул, что сегодня сотрудники ведомства достойно продолжают традиции службы, заложенные ветеранами.
Губернатор выразил уверенность, что накопленный опыт, мужество и безупречная выучка позволят тверским спасателям и впредь эффективно трудиться на благо Верхневолжья и всей России.
Пресс-служба Правительства Тверской области