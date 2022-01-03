В Тверской области пройдет фестиваль русского романса в честь 120-летия со дня рождения великого оперного певца Сергея Лемешева

4 марта в городе Кимры пройдет IV областной фестиваль русского романса «Продлись, очарование!». В этом году он посвящен 120-летию со дня рождения великого оперного певца, Народного артиста СССР, Лауреата Сталинской премии второй степени, уроженца Тверской земли Сергея Яковлевича Лемешева.

В фестивале примут участие любительские вокальные ансамбли и солисты из девяти муниципальных образований Тверской области: городов Тверь и Кимры, Калининского, Фировского, Бежецкого районов, Спировского, Селижаровского и Краснохолмского муниципальных округов, Удомельского городского округа.

На сцене ДК «40 лет Октября» прозвучат произведения из репертуара Лемешева: «Вижу чудное приволье», романсы русских, советских композиторов Чайковского, Римского-Корсакого, Свиридова, а также произведения современных авторов.

«Творчество Сергея Лемешева неразрывно связано с русскими музыкальными традициями. Сегодня на тверской земле много талантливых молодых исполнителей, для которых пример Лемешева является источником вдохновения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В регионе учреждена ежегодная премия имени С.Я. Лемешева. Она присуждается авторам, краеведам, научным работникам, творческим коллективам за произведения, программы, проекты и культурные акции, посвященные оперному певцу.

Родиной выдающегося лирического тенора Сергея Яковлевича Лемешева является деревня Князево Калининского района Тверской области. Там в 1986 году по инициативе поклонников и земляков певца был создан единственный в России музей С.Я. Лемешева.

В 2003-м основано «Лемешевское кольцо Тверского края», в которое входят Тверь, село Медное, деревни Волынцево, Князево, Стренево, Рождество, Ивановское, Стружня и Малый хутор.

Пресс-служба Правительства Тверской области