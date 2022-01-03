Фонд содействия предпринимательству Тверской области и региональный Фонд развития промышленности сохранят существующие ставки по займам для предпринимателей

Правительством Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени принято решение не повышать ставки по займам, выдаваемым в регионе представителям бизнеса Фондом содействия предпринимательству Тверской области и региональным Фондом развития промышленности. Это позволит поддержать бизнес Верхневолжья в сложившихся экономических условиях.

Напомним, сегодня Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 20%. Это обоснованное решение в изменившихся экономических реалиях поможет сохранить сбережения граждан страны. Однако это может стать серьезной нагрузкой для предпринимателей, которые планировали использовать кредитные средства.

Чтобы поддержать бизнес, принято решение не повышать процентные ставки по займам. Это касается и ставок по действующим займам – они остаются без изменений.

Подать заявку на получение займа предприниматели могут по телефону 8-800-200-11-69 или непосредственно в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, 14.

Предприниматели Тверской области активно развивают свой бизнес с помощью заёмных денег. Это позволяет быстрее наращивать мощности и расширять рынки сбыта.

Так, в 2021 году Фонд содействия предпринимательству Тверской области оформил займы на более 619 млн рублей, поручительства – на 534 млн рублей. Это рекордные суммы за все годы работы Фонда. При этом среди уже привычных кредитных продуктов появились новые, а по некоторым другим были снижены ставки.

За 2021 год Фондом развития промышленности было выдано 276 млн руб. займов за счет средств регионального бюджета, в основном по самой востребованной программе «Оборотный капитал».

Пресс-служба Правительства Тверской области