Губернатор Игорь Руденя на партийной конференции вновь избран секретарем Тверского регионального отделения «Единой России»

28 февраля в столице Верхневолжья состоялась отчетно-выборная конференция Тверского регионального отделения партии «Единая Россия». Участие в мероприятии приняли Губернатор Тверской области Игорь Руденя, член Генерального совета Партии, руководитель Центрального межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Андрей Парфенов, сенатор РФ Андрей Епишин, депутат Государственной Думы РФ Юлия Саранова, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, члены регионального политсовета, делегаты муниципальных образований Верхневолжья.

На конференции избран секретарь регионального отделения партии – по итогам голосования им вновь стал Губернатор Игорь Руденя. Также избраны региональный политический совет и его президиум, контрольная комиссия.

На конференции подведены итоги работы регионального отделения партии в 2021 году.

«Отдельно хочу отметить вклад партии в противодействие распространению коронавирусной инфекции. Каждый год у нас новые вызовы. И сегодня мы стоим на очень важном историческом рубеже. Мы как ведущая политическая партия полностью поддерживаем решение Президента, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Наша партия была поддержана и другими партиями, которые единогласно сказали – нам надо отстоять своих братьев, проживающих в ДНР и ЛНР», – обратился к присутствующим Игорь Руденя.

Губернатор особо подчеркнул значимость реализации партийного проекта «Историческая память», в рамках которого организована работа с ветеранами, просветительские мероприятия об истории Великой Отечественной войны.

В прошедшем году партия «Единая Россия» одержала победу на выборах нескольких уровней: депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатора Тверской области, Заксобрания региона.

По итогам выборов в Законодательное Собрание области «Единой России» принадлежит 72,5% депутатских мест (29 из 40). Всего на территории Тверской области в депутатских объединениях и фракциях «Единой России» состоят 1695 депутатов – почти 79% от всего депутатского корпуса.

Андрей Парфенов подчеркнул: это хороший результат.

«По итогам голосования в 2021 году Игорь Руденя избран на пост Губернатора Тверской области, поддержку на выборах в ГосДуму получили кандидаты от «Единой России», сформировано большинство в Законодательном Собрании региона. Это говорит о том, что команда готова к выборам 2022 года, включая выборы в Тверскую городскую Думу и кампании в других муниципалитетах», – сказал Андрей Парфенов.

«Итог конференции был логичным. У нас сплоченная и дружная команда, которая второй раз избрала Губернатора Тверской области секретарем регионального отделения. На сегодняшний день практически 80% мандатов разного уровня – у «Единой России». Но самое главное, стабильность и консолидация нужны для того, чтобы поддерживать федеральное руководство в реализации планов», – отметил Сергей Голубев.

Ключевыми задачами регионального отделения «Единой России» Игорь Руденя назвал реализацию народной программы партии, сформированной совместно с жителями. В первую очередь это решение демографического вопроса через реализацию инвестиционных проектов, создание рабочих мест, поддержку многодетных и молодых семей, развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, формирование комфортной среды, модернизацию дорожной и коммунальной инфраструктуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области