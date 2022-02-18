СТОП ФЕЙК:

в условиях информационной войны доверять нужно только официальным источникам В условиях специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР украинские националисты ведут активную информационную войну против жителей России. В настоящее время в российском сегменте сети Интернет появляется многочисленные фейковые сообщения, инициированные украинскими властями. Их цель – дестабилизация ситуации в нашей стране, формирование паники среди россиян, создание почвы для недоверия к государственной политике. *** В частности, на телефонные номера российских абонентов, в том числе, жителей Тверской области могут поступать звонки с неизвестных номеров с информацией о том, что сыновья граждан России, якобы, находятся в плену на Украине. У людей запрашивают личные данные детей, якобы, для того, чтобы уточнить информацию «об их судьбе». Такие звонки делаются с одной целью – собрать базу данных с информацией о военнослужащих Российской армии. Вступать в диалог с ботами и провокаторами, звонящими с таких номеров, – значит собственноручно передавать им сведения во вред гражданам России, вашим родным людям. Поддаваться на эти и подобные провокации нельзя. Будьте бдительны! Важно знать: военнослужащие срочной службы проходят ее в штатном режиме, в своих воинских частях. В специальнойвоенной операции на территории Украины задействованы исключительно профессиональные военные и сотрудники правоохранительных органов. *** Также в настоящее время в российском сегменте сети интернет обнаружено порядка 1,2 млн фейков, призывающих детей и подростков на незаконные митинги. Количество публикаций такого рода значительно растет с 24 февраля.Таргетированная реклама с призывами к участию в незаконных акциях и митингах настроена в TikTok, YouTube, Instagram на детскую, подростковую и молодежную аудиторию. Информация содержит искаженные сведения о событиях в ДНР и ЛНР. Информация подготовлена при участии профессиональных западных сценаристов и режиссеров. Призываем родителей быть бдительными и ограничить доступ детей к такого рода материалам! *** Еще одно направление информационной атаки – шквал ложных сообщений о финансовой системе России.В частности, распространяется недостоверная информация о нехватке денежных средств в банкоматах и призывы скорее снимать наличные с банковских карт. Такие панические настроения уже распространялись в Твери, Кимрах, Осташкове и Ржеве через различные группы в соцсетях. Банк России категорически опровергает эту информацию. Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России продолжают работать нормально. Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Отсутствие перебоев в работе подтвердили в Сбере, ВТБ и других российских банках: все платежные сервисы работают в штатном режиме. *** Одна из самых главных провокаций – нагнетание негатива в сообщениях об отключение России от системы SWIFT. Надо понимать, что SWIFT – это система межбанковских платежей, которая поддерживает передачу финансовой информации между банками разных стран, а не внутри страны. То есть, работа этой системы на финансовое положению граждан (физических лиц) никак не влияет. Физически офис SWIFT расположен в Гонконге, а сама фирма – бельгийская. Информационная война идет по всем фронтам. Чтобы не стать ее жертвами, необходимо доверять исключительно сообщениям из официальных источников, которые публикуются в постоянном режиме. Постоянная и оперативная проверка информации осуществляется сайтом войнасфейками.рф