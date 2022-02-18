Тверская область стала победителем всероссийской премии в сфере туризма

Тверская область стала победителем всероссийской премии Russian Travel Awards в номинации «Территория культурно-познавательного туризма». Всего в финале свои проекты представляли 32 региона России.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает туризм перспективной отраслью региональной экономики. Один из приоритетов – повышение качества услуг в индустрии гостеприимства.

Премия направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, вручается по итогам прошедшего года, проводится при поддержке Федерального агентства по туризму.

Защита проектов проходила в Санкт-Петербурге. На победу в каждой из основных 15 номинаций премии претендовали «сильнейшие» туристические регионы страны.

Тверская область представила более 170 музеев и культурно-выставочных центров и кейсы по вовлечению объектов показа в конкретные туристические маршруты, а также их кросс-продвижению.

Регион представил два туристских брендовых маршрута «Государева дорога» и «В Тверскую область по велению души», куда вошли более 40 музеев и локаций. Были презентованы проекты нового маршрута «Верхняя Волга», проходящего по территории Тверской и Ярославской областей, а также «Пушкинское кольцо Верхневолжья» с современной гастрономической программой на историческую тему.

Тверская область была отмечена членами жюри как регион, имеющий уникальный опыт в индустрии гостеприимства.

Лауреаты в официальных номинациях премии Russian Travel Awards получат возможность участия и публикаций у партнеров: Российского союза туриндустрии, профессиональной премии в области делового туризма и MICE, всероссийском конкурсе «Топ-1000 культурных и туристических брендов России», рейтинге событийного потенциала регионов РФ.

Пресс-служба Правительства Тверской области